Габриэль Торже: "Трансфер в "Динамо"? Я заберу с собой из "Терека" Грозава"

Полузащитник "Терека" Габриэль Торже заявил, что рассматривает вариант с возвращением в бухарестское "Динамо", однако планирует вернуться туда не один. 27-летний футболист выступает за грозненский клуб с текущего сезона и в пяти матчах чемпионата России не отметился результативными действиями. На счету Георге Грозава 4 гола в 16 играх премьер-лиги.

– Не знаю, на какой стадии ведутся переговоры с "Динамо", – цитирует Prosport.ro Торже. – Но подождите! Давайте посмотрим, что произойдет до конца трансферного окна. Я заберу с собой Грозава. Даже если это не произойдет сейчас, то мы сделаем это летом. Мы с ним как "собаки", вместе навсегда и перейдем тоже вместе. Думаю, трудно будет решить этот вопрос в такой короткий период времени. Вероятно, потребуется два-три дня. Мы просто перейдем в "Динамо", пусть пока это и проблемно.