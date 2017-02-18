Габриэль Торже: "Переход Оздоева и Дьембера в "Терек" означает, что это игроки хорошего уровня"

Полузащитник "Терека" Габриэль Торже после товарищеской игры против "Удинезе" (2:4) отметил, что был рад выступить против бывшего клуба. Также румын высказал мнение, что пришедшие в зимнее трансферное окно футболисты усилят команду.

– Было приятно сыграть против бывшего клуба, – цитирует клубная пресс-служба Торже. – Это была важная и полезная для нас товарищеская игра. Огорчает, что мы проиграли. Есть еще два спарринг-матча до возобновления сезона.

– Довольны тем, что удалось забить гол?

– Для меня важна игра, важно помочь команде, даже если я выхожу на 10-15 минут. Если удается помочь команде – этому я бываю рад.

– Сегодня дебютировали Оздоев и Дьембер. Успели прочувствовать игровое взаимодействие с ними?

– Думаю, то, что они теперь играют с нами, означает, что это игроки хорошего уровня. Надеюсь, они внесут свой вклад в достижение нужного нам результата. А игровые связи всегда нужно улучшать не только с новичками, но и со всеми партнерами.