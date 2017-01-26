Габриэль Торже: "Для меня важнее всего начать играть за "Терек", а затем и за сборную Румынии"

Полузащитник "Терека" Габриэль Торже надеется заиграть в грозненской команде и получить вызов в сборную Румынии. Также он отметил, что сейчас важнее всего набирать форму в товарищеских матчах, а не обращать на результаты этих встреч.

- Самое главное сейчас быть в форме и без травм закончить тренировочный сбор, - цитирует пресс-служба клуба Торже. - Важно проводить хорошие тренировки, готовить себя и быть в форме к первому официальном матчу. Тестовые матчи придают уверенности, но я не думаю, что результат имеет решающее значение. Намного важнее это тренировочная польза, которую дают товарищеские матчи.

Кристоф Даум находится в Анталии, чтобы следить за румынскими командами, нас в "Тереке" двое игроков румынской сборной, провели за нее много матчей и играли на чемпионате Европы. Думаю, он хочет побеседовать с нами и следить за нашей дальнейшей работой. Конечно, играть за сборную – это дополнительный бонус в карьере, сейчас для меня важнее всего начать играть за "Терек", а затем и за сборную.