Габриэль Обертан: "Первый гол в чемпионате России посвящаю семье и болельщикам "Анжи"

Полузащитник "Анжи" Габриэль Обертан, ставший автором победного гола в матче 7-го тура премьер-лиги с "Уралом" (1:0), подчеркнул, что не совсем комфортно чувствует себя в роли центрфорварда. Этот мяч стал для француза первым в чемпионате России.

– Габриэль, чего ждали от сегодняшнего матча до его начала? – приводит официальный сайт "Анжи" вопрос Обертану.

– Было хорошее предчувствие. Предыдущая выездная игра завершилась вничью для нас – тоже неплохой, в принципе, результат. Теперь перед игрой с "Зенитом" у нас хороший задел.

– Сегодня вы забили свой первый гол за "Анжи". Хотите его кому-то посвятить?

– Может, не кому-то конкретному, но моей семье и фанатам "Анжи".

– В эпизоде с голом защитники "Урала" играли недостаточно плотно против вас?

– Мне кажется, мои действия оказались для них неожиданными. Передо мной образовалось пространство, чтобы я продвинулся. Хорошенько приложился по мячу, и результат не заставил себя ждать…

– Вам, очевидно, не совсем уютно в роли центрфорварда? Где предпочли бы действовать?

– Действительно, это не моя позиция. Я предпочитаю играть не совсем на фланге, но и не центрального нападающего, которому несколько иначе приходится ускоряться, менять направление движения. Но по этой моей нынешней позиции могу еще добавить, что нет ничего лучше, чем забивать голы… (Улыбается)

– Готовы сыграть в ближайшем кубковом матче с "Мордовией" или предпочли бы получить паузу перед встречей с "Зенитом" в чемпионате?

– Кубковые игры никогда не бывают простыми, об этом говорит мой опыт выступлений во Франции и в Англии. Нас ждет серьезный матч. Я надеюсь, что мы выиграем. А затем у нас очень сильный соперник в лице "Зенита". Надеюсь, что к тяжелому поединку с ним мы подойдем с уверенностью в своих силах.

Сыграю ли я в Саранске? Все зависит от главного тренера. Я соглашусь с любым его решением.