Габриэл Энаке: "Рубин" хочет попасть в Лигу Европы"

Защитник "Рубина" Габриэл Энаке рассказал о том, как он адаптируется в новом клубе. Румынский игрок обороны присоединился к команде Кубрана Бердыева на сборе в Марбелье и уже успел сыграть в товарищеском матче против "Русенборга" (4:1).

- Все прошло хорошо, - цитирует Sport.ro Энаке. - Меня ждали в клубе. С тренером провели разговор. Он хотел, чтобы я сыграл в товарищеском матче. У меня есть понимание того, как действует "Рубин", на какой позиции меня там хотят видеть.

У клуба большие амбиции. Руководство готово вкладывать деньги для того, чтобы пробиться в Лигу Европы. Мне рассказали, что в России играют шесть футболистов из Румынии. У нас будет первый матч с "Анжи", где выступает Антон.