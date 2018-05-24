Футболка Кокорина стала самой продаваемой у "Зенита" в минувшем сезоне

Советник президента "Зенита" по коммерческой деятельности и коммуникациям Илья Кочеврин рассказал "СЭ" о темпах продажи продукции с символикой клуба. По его словам, чаще всего покупали футболки с именем нападающего Александра Кокорина.

– Продажи атрибутики показывают устойчивый рост. Понятно, что есть нюансы, связанные с изменением курса рубля, – отметил Кочеврин. – Ясно, что покупательская способность частично страдает. Тем не менее у нас очень хорошие показатели онлайн-продаж.

– Футболка какого футболиста стала самой продаваемой в этом сезоне?

– Кокорина. А какая еще?

– Сколько процентов бюджета "Зенит" закрывает на нефутбольной деятельности?

– Где-то 30 процентов. Для России это нормально, но мы хотели бы 50.

– Бюджет клуба будет открытым?

– В начале следующего сезона будем обсуждать вопросы, как повысить его прозрачность. (Игорь НОВИКОВ)