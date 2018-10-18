Футболисты "Зенита" не cмогут навестить Кокорина из-за карантина

Адвокат Олег Попов, представляющий интересы футболиста Александра Кокорина, заявил "СЭ", что у свидания с его клиентом запрещены из-за карантинного статуса содержания.

- Есть ли запросы от "Зенита" на свидание с Кокориным?

- Свидание с доверителем невозможны, так как он на карантине.

- Правда ли, что у родителей Кокорина изъяли телефоны или это стандартная практика по неразглашению информации?

- У родителей действительно проводили обыск. Что именно изымалось, мне неизвестно.

В настоящее время 27-летний Кокорин содержится под стражей в СИЗО-2 "Бутырка". В пятницу 19 октября будет рассмотрена апелляция в Тверской суд города Москвы об избрании его подзащитному меры пресечения в виде содержания под стражу. (Евгений Белоусов)

"Зенит" в воскресенье в Химках проведет матч 11-го тура чемпионата России с "Динамо".

Кокорин и Мамаев просят замену

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