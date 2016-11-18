19:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Футболисты в Финляндии не думают, что Еременко употреблял кокаин для улучшения результатов

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Председатель Объединения футболистов Финляндии Пекка Сихвола считает, что Роман Еременко не использовал кокаин для улучшения своих спортивных результатов. Сегодня игрок ЦСКА был дисквалифицирован УЕФА на два года.

– То, что сделал Еременко, – серьезно. Как и употребление любого другого допинга, - приводит слова Сихвола издание Helsingin Sanomat. – Не думаю, что он употреблял кокаин для улучшения своих спортивных результатов. Скорее всего, речь идет об употреблении кокаина для развлечения. Еременко – один из лучших футболистов Финляндии, и очень жаль, что так получилось.

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Материалы сюжета: Еременко: на два года вне игры
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Посол Юпитера

Одна капля никотина убивает лошадь, а один грамм кокаина дисквалифицирует её на два года))

20:15

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