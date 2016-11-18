Футболисты в Финляндии не думают, что Еременко употреблял кокаин для улучшения результатов

Председатель Объединения футболистов Финляндии Пекка Сихвола считает, что Роман Еременко не использовал кокаин для улучшения своих спортивных результатов. Сегодня игрок ЦСКА был дисквалифицирован УЕФА на два года.

– То, что сделал Еременко, – серьезно. Как и употребление любого другого допинга, - приводит слова Сихвола издание Helsingin Sanomat. – Не думаю, что он употреблял кокаин для улучшения своих спортивных результатов. Скорее всего, речь идет об употреблении кокаина для развлечения. Еременко – один из лучших футболистов Финляндии, и очень жаль, что так получилось.