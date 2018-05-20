Футболисты "Урала": Денисов - лучший игрок сезона

Кого игроки назвали лучшим в сезоне.

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Ниже – как голосовали игроки "Урала". Объявление победителя голосования – сегодня на сайте "СЭ".

Как голосовали игроки "Урала". Фото "СЭ"

Как голосовали игроки "Урала". Фото "СЭ"

Лидеры по итогам голосования 14 команд

174 – Федор СМОЛОВ Краснодар

159 – Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив

106 – Александр ГОЛОВИН ЦСКА

95 – Квинси ПРОМЕС Спартак

42 – Александр КОКОРИН Зенит

Лучшим игроком чемпионата по версии футболистов "Урала" стал Игорь Денисов.

Как голосовали игроки "Амкара"

Выбор "Анжи": Фернандеш – лучший

Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба

В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом

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Голоса "Краснодара" выводят Смолова в лидеры

Выбор "Локо": ни одного балла Головину и лишь один – Смолову

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