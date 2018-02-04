17:32 | Футбол — РФПЛ

Футболисты "Тосно" прекратили забастовку

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Игроки "Тосно" возобновили трудовую деятельность, получив обещания от руководства погасить задолженности по зарплате до конца месяца. Об этом сообщил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов.

– Руководство дало команде обещание погасить задолженности до конца месяца – цитирует "Р-Спорт" Зотова. - Игроки возобновили трудовую деятельность.

2 февраля футболисты "Тосно" не вышли на контрольный матч с курским "Авангардом". Позже стало известно, что причиной тому – многомесячные долги по зарплате и премиальным.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180204/1132021116.html

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Andrey6201

Наконец вышли из многомесячного запоя

19:04

Очень плохой мальчик

Игроки "Тосно" возобновили трудовую деятельность=====К станку пошли?В шахту опустились?

18:24