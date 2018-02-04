Футболисты "Тосно" прекратили забастовку

Игроки "Тосно" возобновили трудовую деятельность, получив обещания от руководства погасить задолженности по зарплате до конца месяца. Об этом сообщил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов.

– Руководство дало команде обещание погасить задолженности до конца месяца – цитирует "Р-Спорт" Зотова. - Игроки возобновили трудовую деятельность.

2 февраля футболисты "Тосно" не вышли на контрольный матч с курским "Авангардом". Позже стало известно, что причиной тому – многомесячные долги по зарплате и премиальным.