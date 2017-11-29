Футболисты "СКА-Хабаровск" устроили пробежку по заснеженному парку

"СКА-Хабаровск" готовится к матчу 19-го тура чемпионата России против "Анжи". Пресс-служба хабаровчан опубликовала видеоролик сегодняшняшней тренировки, которая прошла в парковой зоне стадиона имени Ленина и на самом стадионе.

"Сегодня футболисты СКА работали в парковой зоне Стадиона имени Ленина и на самой арене. В этом году армейский клуб впервые в своей истории проведёт официальные матчи в декабре", - говорится на официальной странице "СКА-Хабаровск" в Твиттере.

Матч "Анжи" – "СКА-Хабаровск" состоится 3 декабря. Начало - в 19.00 по московскому времени.