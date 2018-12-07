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Футболисты молодежки "Локо" вышли на матч против "Оренбурга" в футболках, посвященных погибшему Ломакину

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Футболисты "Локомотива" вышли на матч 17-го тура молодежного первенства против "Оренбурга" в футболках, посвященных погибшему хавбеку железнодорожников Алексею Ломакину. Причиной смерти 18-летнего игрока стало переохлаждение.

Парни вышли на матч в футболках, посвященных Алексею Ломакину. Мы всегда будем тебя помнить, - сообщается в официальном Твиттере "Локо".

Ломакин являлся воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

Локомотив - Мол. - Оренбург - мол.

Все о молодежном первенстве - здесь

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