Футболисты молодежки "Локо" вышли на матч против "Оренбурга" в футболках, посвященных погибшему Ломакину

Футболисты "Локомотива" вышли на матч 17-го тура молодежного первенства против "Оренбурга" в футболках, посвященных погибшему хавбеку железнодорожников Алексею Ломакину. Причиной смерти 18-летнего игрока стало переохлаждение.
- Парни вышли на матч в футболках, посвященных Алексею Ломакину. Мы всегда будем тебя помнить, - сообщается в официальном Твиттере "Локо".
Парни вышли на матч в футболках, посвящённых Алексею Ломакину. Мы всегда будем тебя помнить. #ЛокоОренбург pic.twitter.com/kzRUJOKdD4– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 7 декабря 2018 г.
Ломакин являлся воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.
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