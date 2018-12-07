Футболисты молодежки "Локо" вышли на матч против "Оренбурга" в футболках, посвященных погибшему Ломакину

Футболисты "Локомотива" вышли на матч 17-го тура молодежного первенства против "Оренбурга" в футболках, посвященных погибшему хавбеку железнодорожников Алексею Ломакину. Причиной смерти 18-летнего игрока стало переохлаждение.

- Парни вышли на матч в футболках, посвященных Алексею Ломакину. Мы всегда будем тебя помнить, - сообщается в официальном Твиттере "Локо".

Парни вышли на матч в футболках, посвящённых Алексею Ломакину. Мы всегда будем тебя помнить. #ЛокоОренбург pic.twitter.com/kzRUJOKdD4 – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 7 декабря 2018 г.

Ломакин являлся воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

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