10:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Футболисты "Локо" отпразднуют Масленицу вместе с болельщиками

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Тренеры и футболисты "Локомотива" проведут время со своими болельщиками на стадионе в Черкизове. В полдень 25 февраля здесь начнутся масленичные гулянья, в которых примет участие команда.

"Тренеры и футболисты придут на праздник и пообщаются с гостями, среди которых будет немало наших болельщиков. Подготовлена насыщенная развлекательная программа и, конечно, будет много угощений. Идеальный выходной для семей с детьми", – отметили в пресс-службе "Локомотива".

По замыслу команда примет непосредственное участие в ключевом моменте праздника – сожжении чучела. Впрочем, устроители праздника не раскрывают всех секретов.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maxscorp78

чучела бабы оли?

10:39

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