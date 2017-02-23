Футболисты "Локо" отпразднуют Масленицу вместе с болельщиками

Тренеры и футболисты "Локомотива" проведут время со своими болельщиками на стадионе в Черкизове. В полдень 25 февраля здесь начнутся масленичные гулянья, в которых примет участие команда.

"Тренеры и футболисты придут на праздник и пообщаются с гостями, среди которых будет немало наших болельщиков. Подготовлена насыщенная развлекательная программа и, конечно, будет много угощений. Идеальный выходной для семей с детьми", – отметили в пресс-службе "Локомотива".

По замыслу команда примет непосредственное участие в ключевом моменте праздника – сожжении чучела. Впрочем, устроители праздника не раскрывают всех секретов.