Футболисты "Динамо" сыграли в крестики-нолики

Одна из тренировок "Динамо" носила необычный характер. Как сообщает пресс-служба бело-голубых в Твиттере, сегодня вечером футболисты сыграли в крестики-нолики.

Футболисты "Динамо" поделились на две команды и бросали футболки разных цветов в обруч. Выигрывала та команда, которая первой выложит линию из футболок одного оттенка.

Отметим, что команда Дмитрия Хохлова проходит сбор в Турции. 18 февраля москвичи сыграют с минским "Динамо", а 22 февраля – с "Ахматом". 23 февраля бело-голубые вернутся в Москву.