Футболисты ЦСКА поздравили болельщиков с Новым годом

ЦСКА в своем официальном Твиттере подготовил очередной ролик, посвященный предстоящему Новому году. В нем футболисты армейцев желают болельщикам радости, взрывных эмоций, улыбок, хорошего настроения, ярких побед.

"На календаре 31 декабря. Мы завершаем нашу праздничную серию роликов и хотим пожелать, чтобы в 2018 году все ваши планы и мечты воплощались в жизнь. С новым годом, армейцы!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ЦСКА опубликовал ролики с пожеланиями от Александра Головина, Витинью и Понтуса Вернблума и Виктор Гончаренко.