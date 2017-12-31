Футболисты ЦСКА поздравили болельщиков с Новым годом

ЦСКА в своем официальном Твиттере подготовил очередной ролик, посвященный предстоящему Новому году. В нем футболисты армейцев желают болельщикам радости, взрывных эмоций, улыбок, хорошего настроения, ярких побед.
"На календаре 31 декабря. Мы завершаем нашу праздничную серию роликов и хотим пожелать, чтобы в 2018 году все ваши планы и мечты воплощались в жизнь. С новым годом, армейцы!", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее ЦСКА опубликовал ролики с пожеланиями от Александра Головина, Витинью и Понтуса Вернблума и Виктор Гончаренко.
🎄 2018! С новым годом, красно-синие! pic.twitter.com/nLWFpMqcoM– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 31 декабря 2017 г.
Головин хочет стать капитаном. Реакция Акинфеева //
Витинью хочет в сборную - Фернандес показал, как туда попасть //
Вернблум хочет стать сдержаннее //
Самое заветное желание Гончаренко - купить нападающего. Станет ли Гинер Дедом Морозом?
Fynbhalk
Стала понятна причина, по которой Слуцкий смылся из России. По новому закону тренер, который пичкал своих подшефных допингом - подлежит посадке в тюрьму. Стала понятна и причина, по которой Игнашевич и Березуцкие "отказались" выступать за сборную. ВАДА и так замышляет отобрать у нас ЧМ, а допингисты в сборной - прекрасный повод! А также причина, по которой Игнашевич стал редко играть, а когда выходит из-за отсутствия игроков - то еле-еле ходит по полю. Чудодейственный овёс кушать больше нельзя.
15:45
такой секой
zega_________ Выжрал уже, иди проспись "большинство"
14:12
zega
Команда, у которой нет будущего, команда которую ненавидит большинство болельщиков в России, команда которую олицетворяют подлые поступки таких как Гинер и ему подобные.
13:50
ravilius777
И Вас с Новым Годом КОМАНДА !!
12:01