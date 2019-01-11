Футболисты "Арсенала" прошли медобследование в Москве

Игроки "Арсенала" прошли медобследование в одной из московских клиник, сообщает официальный сайт тульского клуба.

Команда прошла несколько процедур, в том числе УЗИ, электрокардиограмма и тредмил-тест.

– Рад был всех увидеть. За время отпуска очень по всем соскучился. Сегодня прошли стандартное медицинское обследование. Врачи сказали, что здоров и готов к работе. Завтра отправляемся в Турцию. Уже хочется потрогать мяч, начать тренироваться и играть. Сами понимаете, что для любого футболиста играть – самое главное. Впереди ответный матч четвертьфинала Кубка России, уверен, подойдем к игре с "Оренбургом" в полной боевой готовности, – отметил полузащитник команды Сергей Ткачев.

"Арсенал" ушел на зимнюю паузу, находясь на 11 месте. В активе "оружейников" 20 очков в 17 матчах. Подопечные Игоря Черевченко возобновят чемпионат 3 марта домашней игрой с ЦСКА.