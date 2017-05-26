00:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Футболист "Уфы" назвал Еременко лучшим в РФПЛ

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"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

После "Амкара", "Анжи","Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива","Оренбурга", "Ростова","Рубина", "Спартака", "Терека", "Томи" и "Урала"голосует "Уфа"

УФА

Павел АЛИКИН:

Сухов

Лунев

Промес

Александр БЕЛЕНОВ:

Промес

Стоцкий

Игбун

Азамат ЗАСЕЕВ:

Лунев

Сухов

Промес

Кэтэлин КАРП:

Лунев

Сухов

Смолов

Вячеслав КРОТОВ:

Лунев

Сухов

Промесс

Иван ПАУРЕВИЧ:

Данни

Фернандеш

Головин

Дмитрий СТОЦКИЙ:

Лунев

Промесс

Смолов

Александр СУХОВ:

Лунев

Зе Луиш

Промес

Дмитрий СЫСУЕВ:

Лунев

Сухов

Промес

Денис ТУМАСЯН:

Еременко

Аликин

Сухов

Георгий ШЕЛИЯ:

Лунев

Сухов

Смолов

Итоги голосования игроков "Уфы"

23

Андрей ЛУНЕВ Зенит/Уфа

14

Александр СУХОВ Уфа

10

Квинси ПРОМЕС Спартак

3

ДАННИ Зенит

3

Роман ЕРЕМЕНКО ЦСКА

3

Федор СМОЛОВ Краснодар

2

Павел АЛИКИН Уфа

2

ЗЕ ЛУИШ Спартак

2

Дмитрий СТОЦКИЙ Уфа

2

Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив

1

Александр ГОЛОВИН ЦСКА

1

Силвестр ИГБУН Уфа

Топ-5 после голосования 15 команд

220

Федор СМОЛОВ Краснодар

202

Квинси ПРОМЕС Спартак

80

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

59

ФЕРНАНДУ Спартак

49

Роман ЗОБНИН Спартак

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (2)
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RSI

Promesov если следовать твоей логике, то больше всех потеряет "Спартак")))

00:56

Promesov

СЭ так никогда франс футболом не станет. Надо было запретить со своей команды выбирать. А то так получается у нас лучшие футболисты Гвинейский, Кырымов, Сухов и Сесар Навас.

00:44