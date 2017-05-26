Футболист "Уфы" назвал Еременко лучшим в РФПЛ

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

После "Амкара", "Анжи","Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива","Оренбурга", "Ростова","Рубина", "Спартака", "Терека", "Томи" и "Урала"голосует "Уфа"

УФА

Павел АЛИКИН: Сухов Лунев Промес Александр БЕЛЕНОВ: Промес Стоцкий Игбун Азамат ЗАСЕЕВ: Лунев Сухов Промес Кэтэлин КАРП: Лунев Сухов Смолов Вячеслав КРОТОВ: Лунев Сухов Промесс Иван ПАУРЕВИЧ: Данни Фернандеш Головин Дмитрий СТОЦКИЙ: Лунев Промесс Смолов Александр СУХОВ: Лунев Зе Луиш Промес Дмитрий СЫСУЕВ: Лунев Сухов Промес Денис ТУМАСЯН: Еременко Аликин Сухов Георгий ШЕЛИЯ: Лунев Сухов Смолов

Итоги голосования игроков "Уфы"

23 Андрей ЛУНЕВ Зенит/Уфа 14 Александр СУХОВ Уфа 10 Квинси ПРОМЕС Спартак 3 ДАННИ Зенит 3 Роман ЕРЕМЕНКО ЦСКА 3 Федор СМОЛОВ Краснодар 2 Павел АЛИКИН Уфа 2 ЗЕ ЛУИШ Спартак 2 Дмитрий СТОЦКИЙ Уфа 2 Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив 1 Александр ГОЛОВИН ЦСКА 1 Силвестр ИГБУН Уфа

Топ-5 после голосования 15 команд

220 Федор СМОЛОВ Краснодар 202 Квинси ПРОМЕС Спартак 80 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 59 ФЕРНАНДУ Спартак 49 Роман ЗОБНИН Спартак

Игроки ЦСКА отдали 9 очков Промесу

"Урал" отдал Смолову в 2 раза больше голосов, чем Промесу

Один из футболистов "Томи" назвал Гвинейского лучшим в РФПЛ

"Терек": равенство Смолова и Промеса

Выбор "Спартака": красно-белые против Смолова

Выбор "Рубина": Смолов – вне конкуренции

Выбор "Ростова": Смолов? Промес? Лучший – Сесар Навас

Проголосовали 8 клубов: Промес отстает от Смолова на 25 баллов

Выбор "Локо": Миранчук проголосовал за Промеса

Выбор "Крыльев": футболисты отдали голоса за Смолова

Выбор "Краснодара": Смолов назвал лучшим Смолова

Выбор "Зенита": Дзюба проголосовал за игроков "Спартака"

Выбор "Арсенала": Глушаков опередил Смолова и Промеса

Голосование "Анжи": Смолов опережает Промеса уже на 7 баллов

Глушаков, Промес или Смолов?