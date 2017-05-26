Футболист "Уфы" назвал Еременко лучшим в РФПЛ

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
После "Амкара", "Анжи","Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива","Оренбурга", "Ростова","Рубина", "Спартака", "Терека", "Томи" и "Урала"голосует "Уфа"
УФА
|
Павел АЛИКИН:
|
Сухов
|
Лунев
|
Промес
|
Александр БЕЛЕНОВ:
|
Промес
|
Стоцкий
|
Игбун
|
Азамат ЗАСЕЕВ:
|
Лунев
|
Сухов
|
Промес
|
Кэтэлин КАРП:
|
Лунев
|
Сухов
|
Смолов
|
Вячеслав КРОТОВ:
|
Лунев
|
Сухов
|
Промесс
|
Иван ПАУРЕВИЧ:
|
Данни
|
Фернандеш
|
Головин
|
Дмитрий СТОЦКИЙ:
|
Лунев
|
Промесс
|
Смолов
|
Александр СУХОВ:
|
Лунев
|
Зе Луиш
|
Промес
|
Дмитрий СЫСУЕВ:
|
Лунев
|
Сухов
|
Промес
|
Денис ТУМАСЯН:
|
Еременко
|
Аликин
|
Сухов
|
Георгий ШЕЛИЯ:
|
Лунев
|
Сухов
|
Смолов
Итоги голосования игроков "Уфы"
|
23
|
Андрей ЛУНЕВ Зенит/Уфа
|
14
|
Александр СУХОВ Уфа
|
10
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
3
|
ДАННИ Зенит
|
3
|
Роман ЕРЕМЕНКО ЦСКА
|
3
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
2
|
Павел АЛИКИН Уфа
|
2
|
ЗЕ ЛУИШ Спартак
|
2
|
Дмитрий СТОЦКИЙ Уфа
|
2
|
Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
|
1
|
Александр ГОЛОВИН ЦСКА
|
1
|
Силвестр ИГБУН Уфа
Топ-5 после голосования 15 команд
|
220
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
202
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
80
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
59
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
49
|
Роман ЗОБНИН Спартак
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RSI
Promesov если следовать твоей логике, то больше всех потеряет "Спартак")))
00:56
Promesov
СЭ так никогда франс футболом не станет. Надо было запретить со своей команды выбирать. А то так получается у нас лучшие футболисты Гвинейский, Кырымов, Сухов и Сесар Навас.
00:44