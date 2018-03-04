20:33 4 марта | Футбол — РФПЛ

"Футбол в России – он такой". Глушаков – о матче с "Локомотивом"

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"Локомотив" сыграл вничью со "Спартаком" (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России. Полузащитник красно-белых Денис Глушаков после игры опубликовал в Инстаграме фотографию, отметив типичные для этого времени года в России погодные условия.

– Футбол в России – он такой, – написал Глушаков.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Иди уже отдохни после матча. Возьми какого-нибудь вискарика 0,7 , можно ливерпульского.

21:39 4 марта

Kot, kotoryi

красивая картинка!

21:33 4 марта

shpasic

лучше б на Распил-Арену праздновать приехал, как обещал.

20:36 4 марта

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