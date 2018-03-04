"Футбол в России – он такой". Глушаков – о матче с "Локомотивом"

"Локомотив" сыграл вничью со "Спартаком" (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России. Полузащитник красно-белых Денис Глушаков после игры опубликовал в Инстаграме фотографию, отметив типичные для этого времени года в России погодные условия.
– Футбол в России – он такой, – написал Глушаков.
баламошка
Иди уже отдохни после матча. Возьми какого-нибудь вискарика 0,7 , можно ливерпульского.
21:39 4 марта
Kot, kotoryi
красивая картинка!
21:33 4 марта
shpasic
лучше б на Распил-Арену праздновать приехал, как обещал.
20:36 4 марта