"Футбол по телевизору не смотрю". Откровения Игоря Акинфеева.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к футболу и о планах на будущее.

- Матчи моей команды меня затягивают, но футбол по телевизору я не смотрю. Стараюсь смотреть какие-то сокращенные обзоры, чтобы просто быть в курсе. Что касается игрового и тренировочного процесса, то он остался таким же, как было 10 или 15 лет назад. Мне это интересно. Во-первых, это моя работа, а во-вторых, эмоции, которые получает футболист, их очень трудно передать, - сказал Акинфеев в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - А когда ты еще и выигрываешь трофей - такие эмоции переживают единицы. У меня этих эмоций было много и надеюсь, что еще будут. Когда шла речь о сборной и параллельно были переговоры в клубе с Романом Юрьевичем (Бабаевым) и Евгением Ленноровичем (Гинером), я знал, что если уйду из сборной и подпишу новый контракт с ЦСКА, то продлю свое футбольное долголетие. Мне хочется сыграть еще во многих матчах. Чемпионат России, Кубок России, Лига чемпионов – не важно. Но я хочу оставить свой след в армейском клубе как можно дольше.

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