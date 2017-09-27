Фурсенко сравнил Адвоката с бульдозером и быком

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко, поздравляя с 70-летим бывшего главного тренера питерцев Дика Адвоката, отметил, что команда играла на багаже голландского специалиста до 2012 года, когда в состав сине-бело-голубых пополнили Халк и Аксель Витсель. Также он отметил, что Адвокат помог повышению уровня чемпионата России.

- Это человек, который очень серьезно подходит ко всем вопросам, очень скрупулезно, - цитирует ТАСС Фурсенко. - Он очень обстоятельный во всех отношениях: если он наметил цель, то идет как бульдозер, не останавливаясь, упирается во все препятствия, но преодолевает их.

Он создал костяк, который действовал в "Зенит" до прихода Халка и Витселя. Ярче всего его характеризует абсолютное упорство: он как бык упирался и двигался вперед, и благодаря ему мы стали чемпионами и выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Долгие годы состав, который был при Адвокате, играл в атакующий футбол. Приводя тренера такого высокого класса, весь чемпионат начинает, во многом, перестраиваться. Во-первых, турнир развивается, во-вторых, другие тренеры смотрят, как он работает.

Напомним, Адвокат возглавлял "Зенит" с 2006 по 2009 год. Под его руководством сине-бело-голубые впервые в истории стали чемпионами России, а также завоевали Суперкубок России. На международной арене питерцы выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА.