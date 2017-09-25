Фурсенко проведет встречу с болельщиками "Зенита" после инцидента в Краснодаре

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что намерен провести встречу с болельщиками клуба после матча 11-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0). Он добавил, что сине-бело-голубые пытались договориться с представителями "быков" о большем количестве мест для своих фанатов, однако это ни к чему не привело.

– Мы запрашивали не три тысячи, а около 1,2 тысяч билетов, но руководство "Краснодара" дало одну тысячу билетов. Мы пытались о чем-то договориться, но ничего не получилось, – приводит ТАСС слова Фурсенко. – Как мне кажется, "Зениту" можно было пойти навстречу, и наверное, в связи с этим такая ситуация и возникла.

У нас на месте был руководитель службы безопасности нашего клуба, который пытался решить эту ситуацию. Я буду встречаться с фанатами, и эти вопросы будем обсуждать более подробно. Потому что надо разобраться в том, что произошло, и мы обязаны уделить этому особое внимание.

Напомним, что во время второго тайма матча "Краснодар" – "Зенит" болельщики гостей в полном составе покинули свой сектор. По информации "СЭ", это произошло из-за того, что некоторые фанаты не смогли пройти на трибуну. Уже на выходе со стадиона произошла стычка петербургских фанатов с местным ОМОНом. Отмечалось, что одного из болельщиков повалили на землю и нанесли ему тяжелые травмы, в том числе сломав ногу.