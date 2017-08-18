Фурсенко прокомментировал новость о возможном трансфере Дзюбы

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что нападающий Артем Дзюба остается футболистом команды. Фурсенко подчеркнул, что никаких решений по трансферу форварда нет.
– Ссылаются на источники, которые не имеют никакого основания ничего говорить, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Один сказал, а остальные начинают перепечатывать. Не надо этого делать. Мне по этому поводу ничего не известно до сих пор. Дзюба уже в "Локомотиве"? Трансферные окна для того и существует, чтобы происходили переходы, но пока вообще ничего не решено. Дзюба – игрок "Зенита", и никаких вопросов здесь нет.
igogohruhru
Значит точно продают
22:30
waleriy
Зюба оказался слабаком, от добра добро не ищут.
22:29
баламошка
Когда состоится трансфер Фурсенки и Срасрании на лесоповал?
22:29
armi
Жаль. Придется теперь с нетерпением ждать опровержения этого опровержение.
22:24
psv57
В Барсе его заждались
22:19
Chibisov
Доктор Хряк алекперов,федун,авен,измайлов прочитай как эти люди сделали АЛЛЕС КАПУТ стране в 90-тые!!!Так,что не хрюкай,а это я ещё старостиных не припомнил там то просто одна 38 статья и стенка.
22:10
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
как это нет вопросов??? как раз и есть вопросы: надолго ли? куда уйдет? и кто придет? а ты говоришь вопросов нет...
21:55