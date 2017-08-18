Фурсенко прокомментировал новость о возможном трансфере Дзюбы

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что нападающий Артем Дзюба остается футболистом команды. Фурсенко подчеркнул, что никаких решений по трансферу форварда нет.

– Ссылаются на источники, которые не имеют никакого основания ничего говорить, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Один сказал, а остальные начинают перепечатывать. Не надо этого делать. Мне по этому поводу ничего не известно до сих пор. Дзюба уже в "Локомотиве"? Трансферные окна для того и существует, чтобы происходили переходы, но пока вообще ничего не решено. Дзюба – игрок "Зенита", и никаких вопросов здесь нет.