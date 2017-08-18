21:47 | Футбол — РФПЛ

Фурсенко прокомментировал новость о возможном трансфере Дзюбы

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что нападающий Артем Дзюба остается футболистом команды. Фурсенко подчеркнул, что никаких решений по трансферу форварда нет.

– Ссылаются на источники, которые не имеют никакого основания ничего говорить, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Один сказал, а остальные начинают перепечатывать. Не надо этого делать. Мне по этому поводу ничего не известно до сих пор. Дзюба уже в "Локомотиве"? Трансферные окна для того и существует, чтобы происходили переходы, но пока вообще ничего не решено. Дзюба – игрок "Зенита", и никаких вопросов здесь нет.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170818/1124435066.html

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (7)
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igogohruhru

Значит точно продают

22:30

waleriy

Зюба оказался слабаком, от добра добро не ищут.

22:29

баламошка

Когда состоится трансфер Фурсенки и Срасрании на лесоповал?

22:29

armi

Жаль. Придется теперь с нетерпением ждать опровержения этого опровержение.

22:24

psv57

В Барсе его заждались

22:19

Chibisov

Доктор Хряк алекперов,федун,авен,измайлов прочитай как эти люди сделали АЛЛЕС КАПУТ стране в 90-тые!!!Так,что не хрюкай,а это я ещё старостиных не припомнил там то просто одна 38 статья и стенка.

22:10

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

как это нет вопросов??? как раз и есть вопросы: надолго ли? куда уйдет? и кто придет? а ты говоришь вопросов нет...

21:55