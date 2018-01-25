Фурсенко призвал все клубы премьер-лиги играть в атакующий футбол, как "Зенит"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко посоветовал всем клубам премьер-лиги играть в атакующий футбол, тогда на матчи будет ходить много зрителей. Он также добавил, что все в команде остались довольны проведением сборов в ОАЭ.
– Болельщики приходят на бренд "Зенита", который также дает нам спонсорские деньги. Плюс молодые амбициозные игроки также идут на бренд, – сказал в эфире программы "Все на Матч" Фурсенко. – Мы наняли тренера, который пропагандирует атакующий футбол. А он всегда привлекает болельщиков. Я призываю и другие клубы премьер-лиги играть в атакующий футбол, тогда на всех стадионах будет очень много народу. Это и приведет к доходной части бюджета.
Мы очень хорошо поработали в 2017 году. Продали очень сильных игроков за очень хорошие деньги. У нас появились средства, по сути, провести реформу "Зенита". Купили хороших аргентинских и российских футболистов. Они были дешевле тех трех игроков, которых мы продали. И зарплаты у них сейчас меньше.
Мы в целом довольны проведением сборов в Дубае. Они получились очень интересными для всех. И еще молодежь подтянулась. Не только наши мастера смогли себя проявить, но и совсем молодые ребята.
Don
Tribunal Z, какая боль, какая боль, Асмарал - Зенит 8:3)))
21:27
ЗЮК~
Мадам Tribunal Z встала с органа и села за клавиатуру.
21:23
вэняляйнэн
Rosinant Все клубы призвали Фурсенку дать им денег как Зениту===================И тут же они повторят недавнюю судьбу Динамо через очищение ФНЛ за нарушение ффп.. Чтобы иметь большой бюджет нужно для начала иметь соответствующий рейтинг УЕФА и цену бренда.
21:21
Rosinant
Все клубы призвали Фурсенку дать им денег как Зениту
21:13
баламошка
А самого Фурсенко призвал Сатана.
21:08
asc0002
DMF Ты за Динамо топишь? Скажи ка, какая доля гос-ва в ВТБ и какая в Газпроме? Зачем гос-во финансирует даже в Москве никому не нужный динамовский политпроект?
21:07
Serenky25
guy1984 братец кролик был министром образования. Но один .... Одна шайка лейка.
21:06
Tribunal Z
Какая боль, какая боль, Ливерпуль - Спартак 7-0!)))
21:06
SS-1525-Sergey
По поводу атакующего футбола, его видел в исполнении игроков Зенита и тренера очень мало. Особенно пусть пересмотрит оба матча с испанцами в группе ЛЕ, защита, от защиты и дурачки или красавцы случайные забивали и благодаря им, а не атаки выиграли.
21:06
SS-1525-Sergey
freepgg ... 20:54 +++ Газпром не может быть титульным спонсором у всех, как его подконтрольные структуры владеть контрольными пакетами ещё российских футбольных клубов из одной лиги. Да и давать имеет право только 30 млн. $.Так для местных царьков это мелочь. Нужно искать спонсоров, вот к Майкрософт заинтересуйте и будет счастье!
21:03
guy1984
А где же братец ФурсенкИ? Очень толковый министр здравоохранения был. Может тоже чего интересного всем клубам порекомендует и Олимпийцам.
21:02
DMF
Когда государство в лице Газпрома прекратит безлимитно тратить деньги на свой придворный проект, тогда и все клубы заиграют на равных, ибо будут в равных условиях. Более того, в равных условиях Зенит вполне вероятно вернется в свое обычное равное состояние, то есть включится в борьбу за выживание в ФНЛ, как оно и было до того, как земляки во власти стали тратить сотни государственных миллионов на свою питерскую игрушку.
21:01
Вопреки
И после такого обращения Фурсенко, разве можно назвать этого господина адекватным руководителем ? Смеется над региональными командами внаглую, не упоминая откуда и какие деньги он гребет лопатой, каких игроков приобретает...безнаказанно, имея три равноценных состава... и хочет, циркач, чтобы ростовчане и казанцы с пермяками, сами отдавали "Зениту" очки, не пытаясь душить адм. ресурсников прессингом и контратаками. Эти газпромовские "супер-менеджеры" уже стали посмешищем не только в среде болельщиков и специалистов страны, но и Европы. Тошнит от вас, господа.
21:01
Serenky25
И все должны расписаться в кодексе чести!
20:58
баламошка
Фурс, 100% выиграем ЧМ благодаря тебе и Виталику или 2же 99% ?
20:53
rusfed 2.0
Ахаха
20:41
shpasic
как Зенит против Ростова и ЦСКА. или где там был 1 удар в створ за игру?
20:38
asc0002
Кроме Зенита в атакующий футбол играют только свиньи и Краснодар. Ну кони с большой натяжкой. Остальным это нафиг не надо, главное 0 пропущенный сохранить.
20:38