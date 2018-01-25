Фурсенко призвал все клубы премьер-лиги играть в атакующий футбол, как "Зенит"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко посоветовал всем клубам премьер-лиги играть в атакующий футбол, тогда на матчи будет ходить много зрителей. Он также добавил, что все в команде остались довольны проведением сборов в ОАЭ.

– Болельщики приходят на бренд "Зенита", который также дает нам спонсорские деньги. Плюс молодые амбициозные игроки также идут на бренд, – сказал в эфире программы "Все на Матч" Фурсенко. – Мы наняли тренера, который пропагандирует атакующий футбол. А он всегда привлекает болельщиков. Я призываю и другие клубы премьер-лиги играть в атакующий футбол, тогда на всех стадионах будет очень много народу. Это и приведет к доходной части бюджета.

Мы очень хорошо поработали в 2017 году. Продали очень сильных игроков за очень хорошие деньги. У нас появились средства, по сути, провести реформу "Зенита". Купили хороших аргентинских и российских футболистов. Они были дешевле тех трех игроков, которых мы продали. И зарплаты у них сейчас меньше.

Мы в целом довольны проведением сборов в Дубае. Они получились очень интересными для всех. И еще молодежь подтянулась. Не только наши мастера смогли себя проявить, но и совсем молодые ребята.