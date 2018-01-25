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Фурсенко - о будущем Дзюбы и Шатова: "Есть решение тренерского штаба"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал, что судьба нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Олега Шатова в команде еще не решена. Он также добавил, что защитник Александр Анюков, скорее всего, останется играющим тренером "Зенита-2".

– Дзюба и Шатов? Пока не готов говорить об этом. Было решение тренерского штаба, что они пока будут играть в "Зените-2". Их судьба пока не решена, – сказал в эфире программы "Все на Матч" Фурсенко. – До 24 февраля все вопросы закроем. Саша Анюков, скорее всего, останется играющим тренером "Зенита-2. Практически пойдет по шагам Зырянова.

Напомним, что Дзюба и Шатов не были включены в основной состав сине-бело-голубых на зимний сбор в ОАЭ вместе с двумя защитниками – Анюковым и Иваном Новосельцевым. По данным "СЭ", наиболее вероятный вариант для форварда – аренда до конца сезона в тульском "Арсенале".

Путь в Тулу. Нужен ли Дзюба "Арсеналу"? // Дзюба, Шатов, Анюков, Новосельцев: что с ними будет?

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Джин_SM(v3)

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