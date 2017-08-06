Фурсенко - Кержакову: "Саша - ты легенда "Зенита"!"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко поблагодарил семью и первого тренера Александра Кержакова за воспитание "лучшего бомбардира России". Напомним, что перед матчем 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" состоялись проводы Кержакова, который завершил карьеру.

– Сегодня мы чествуем выдающегося футболиста России и Санкт-Петербурга, – цитирует официальный сайт "Зенита" Фурсенко. – Александр Кержаков – лучший бомбардир России, лучший бомбардир сборной России, лучший бомбардир "Зенита". Саша – ты легенда "Зенита"! Мы благодарим семью, а особенно первого тренера – Анатолия Кержакова. Саша будет воспитывать зенитовцев. Он остается в "Зените". Мы били, бьем и будем бить всех наших соперников. Спасибо, Саша! Храни тебя Господь. "Зенит" – чемпион!

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