19:48 6 августа | Футбол — РФПЛ

Фурсенко - Кержакову: "Саша - ты легенда "Зенита"!"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко поблагодарил семью и первого тренера Александра Кержакова за воспитание "лучшего бомбардира России". Напомним, что перед матчем 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" состоялись проводы Кержакова, который завершил карьеру.

– Сегодня мы чествуем выдающегося футболиста России и Санкт-Петербурга, – цитирует официальный сайт "Зенита" Фурсенко. – Александр Кержаков – лучший бомбардир России, лучший бомбардир сборной России, лучший бомбардир "Зенита". Саша – ты легенда "Зенита"! Мы благодарим семью, а особенно первого тренера – Анатолия Кержакова. Саша будет воспитывать зенитовцев. Он остается в "Зените". Мы били, бьем и будем бить всех наших соперников. Спасибо, Саша! Храни тебя Господь. "Зенит" – чемпион!

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Крупной победой "Зенита"
8.8%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
28.9%
Результативной ничьей
15.9%
Нулевой ничьей
1.9%
Крупной победой "Спартака"
6.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
37.6%

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-08-06-aleksandr-kerzhakov-poproshchalsya-s-peterburgskimi-bolelshchikami-.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Петрович50

Фурсенко - легенда Российского футбола. Обещал, что Россия в 2018 году станет чемпионом мира по футболу. Ждём !!! Чем за свои слова отвечать будет ???

20:20 6 августа

баламошка

Фурсенко реально вызывает у меня рвоту. А знаете почему? Да потому шта этот комментарий мой сразу же сотрут как увидят упоминание о нём) Вздохнул с облегчением, когда он покинул РФС. Надеялся на лучшее. А зря) Вернулся ещё один питерский новатор и сборная России заняла 63 место в рейтинге. Вот такие пироги. Даже не смешно.

19:53 6 августа