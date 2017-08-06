Фурсенко - Кержакову: "Саша - ты легенда "Зенита"!"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко поблагодарил семью и первого тренера Александра Кержакова за воспитание "лучшего бомбардира России". Напомним, что перед матчем 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" состоялись проводы Кержакова, который завершил карьеру.
– Сегодня мы чествуем выдающегося футболиста России и Санкт-Петербурга, – цитирует официальный сайт "Зенита" Фурсенко. – Александр Кержаков – лучший бомбардир России, лучший бомбардир сборной России, лучший бомбардир "Зенита". Саша – ты легенда "Зенита"! Мы благодарим семью, а особенно первого тренера – Анатолия Кержакова. Саша будет воспитывать зенитовцев. Он остается в "Зените". Мы били, бьем и будем бить всех наших соперников. Спасибо, Саша! Храни тебя Господь. "Зенит" – чемпион!
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-06-aleksandr-kerzhakov-poproshchalsya-s-peterburgskimi-bolelshchikami-.htm
Петрович50
Фурсенко - легенда Российского футбола. Обещал, что Россия в 2018 году станет чемпионом мира по футболу. Ждём !!! Чем за свои слова отвечать будет ???
20:20 6 августа
баламошка
Фурсенко реально вызывает у меня рвоту. А знаете почему? Да потому шта этот комментарий мой сразу же сотрут как увидят упоминание о нём) Вздохнул с облегчением, когда он покинул РФС. Надеялся на лучшее. А зря) Вернулся ещё один питерский новатор и сборная России заняла 63 место в рейтинге. Вот такие пироги. Даже не смешно.
19:53 6 августа