17:03 | Футбол — РПЛ

ФСИН: У Кокорина и Мамаева нет проблем в СИЗО

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Нападающий "Зенита"  Александр Кокорин и хавбек "Краснодара"  Павел Мамаев не имеют проблем в СИЗО. Футболисты не жалуются на условия содержания.

Они содержатся в СИЗО-2, - цитирует ТАСС руководителя ФСИН по Москве генерал-майора внутренней службы Сергея Мороза. - Их разместили в строгом соответствии с законодательством. Каких-либо проблем, замечаний, нарушений в отношении них не выявлено.

Напомним, Кокорин и Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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