ФСИН: У Кокорина и Мамаева нет проблем в СИЗО

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев не имеют проблем в СИЗО. Футболисты не жалуются на условия содержания.

- Они содержатся в СИЗО-2, - цитирует ТАСС руководителя ФСИН по Москве генерал-майора внутренней службы Сергея Мороза. - Их разместили в строгом соответствии с законодательством. Каких-либо проблем, замечаний, нарушений в отношении них не выявлено.

Напомним, Кокорин и Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн