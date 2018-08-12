Фролов - о матче с "Локомотивом": "Меня просто так что ли в ворота поставили? Нет"

Вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов прокомментировал спасение на четвертой минуте встречи третьего тура российской премьер-лиги с "Локомотивом" (1:0). Голкипер отразил удар Алексея Миранчука с пары метров.

- Мне просто так что ли поставили в ворота? Нет, - сказал Фролов в интервью клубной пресс-службе. - Надо выручать команду в самый нужный момент. Для этого я и играю. Я видел вброс, а момент удара не видел, мяч вылетел и я сумел среагировать. Сумел правильно отбить на нашего защитника. Это уже опыт, многие годы тренировок.

Покупка галстука тренеру на день рождения? Нет. Он на установке перед игрой попросил: "Ребят, никакого галстука, пожалуйста".

"СЭ" вел онлайн-трансляцию матча "Оренбург" - "Локомотив"

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