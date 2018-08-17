Фролов – четвертый вратарь, отбивший первые два пенальти в высшем дивизионе

Евгений Фролов отразил пенальти от Ивана Маркелова в матче четвертого тура чемпионата России против "Анжи" (3:1). Голкипер "Оренбурга" стал четвертым голкипером, отразившим первые два 11-метровых в свои ворота на уровне высшего дивизиона. Ранее таким образом отличались Юрий Шишкин, Вениамин Мандрыкин и Александр Фильцов. Причем Шишкин справился с первыми четырьмя ударами, Мандрыкин взял два пенальти в одном матче, а Фильцов спас две разные команды. (Кирилл БУРДАКОВ)

Вратари, отразившие первые два пенальти в премьер-лиге