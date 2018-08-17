Фролов – четвертый вратарь, отбивший первые два пенальти в высшем дивизионе

Евгений Фролов отразил пенальти от Ивана Маркелова в матче четвертого тура чемпионата России против "Анжи" (3:1). Голкипер "Оренбурга" стал четвертым голкипером, отразившим первые два 11-метровых в свои ворота на уровне высшего дивизиона. Ранее таким образом отличались Юрий Шишкин, Вениамин Мандрыкин и Александр Фильцов. Причем Шишкин справился с первыми четырьмя ударами, Мандрыкин взял два пенальти в одном матче, а Фильцов спас две разные команды. (Кирилл БУРДАКОВ)
Вратари, отразившие первые два пенальти в премьер-лиге
|
Вратарь
|
Команда
|
Дата
|
Соперник
|
Пенальтист
|
Юрий ШИШКИН
|
Океан
|
05.04.1993
|
Локомотив (г) – 0:0
|
Мухсин МУХАМАДИЕВ
|
|
Океан
|
12.05.1993
|
Уралмаш (д) – 0:1
|
Алексей ЮШКОВ
|
Вениамин МАНДРЫКИН
|
Алания
|
19.08.2000
|
Черноморец (г) – 1:1
|
Александр ПРИЗЕТКО
|
|
Алания
|
19.08.2000
|
Черноморец (г) – 1:1
|
Константин КОВАЛЕНКО
|
Александр ФИЛЬЦОВ
|
Локомотив
|
28.08.2011
|
Кубань (г) – 1:0
|
Даичан ВАРГА
|
|
Краснодар
|
18.05.2013
|
Спартак (д) – 0:1
|
Дмитрий КОМБАРОВ
|
Евгений ФРОЛОВ
|
Оренбург
|
05.08.2018
|
Кр.Советов (г) – 3:0
|
Срджан МИЯЙЛОВИЧ
|
|
Оренбург
|
17.08.2018
|
Анжи (г) – 3:1
|
Иван МАРКЕЛОВ