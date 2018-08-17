23:21 17 августа | Футбол — РПЛ

Фролов – четвертый вратарь, отбивший первые два пенальти в высшем дивизионе


Евгений Фролов отразил пенальти от Ивана Маркелова в матче четвертого тура чемпионата России против "Анжи" (3:1). Голкипер "Оренбурга" стал четвертым голкипером, отразившим первые два 11-метровых в свои ворота на уровне высшего дивизиона. Ранее таким образом отличались Юрий Шишкин, Вениамин Мандрыкин и Александр Фильцов. Причем Шишкин справился с первыми четырьмя ударами, Мандрыкин взял два пенальти в одном матче, а Фильцов спас две разные команды. (Кирилл БУРДАКОВ)

Вратари, отразившие первые два пенальти в премьер-лиге

Вратарь

Команда

Дата

Соперник

Пенальтист

Юрий ШИШКИН

Океан

05.04.1993

Локомотив (г) – 0:0

Мухсин МУХАМАДИЕВ

 

Океан

12.05.1993

Уралмаш (д) – 0:1

Алексей ЮШКОВ

Вениамин МАНДРЫКИН

Алания

19.08.2000

Черноморец (г) – 1:1

Александр ПРИЗЕТКО

 

Алания

19.08.2000

Черноморец (г) – 1:1

Константин КОВАЛЕНКО

Александр ФИЛЬЦОВ

Локомотив

28.08.2011

Кубань (г) – 1:0

Даичан ВАРГА

 

Краснодар

18.05.2013

Спартак (д) – 0:1

Дмитрий КОМБАРОВ

Евгений ФРОЛОВ

Оренбург

05.08.2018

Кр.Советов (г) – 3:0

Срджан МИЯЙЛОВИЧ

 

Оренбург

17.08.2018

Анжи (г) – 3:1

Иван МАРКЕЛОВ

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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