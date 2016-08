Фримпонг удивил англичан, выйдя с названием своей марки одежды на форме

Полузащитник тульского "Арсенала" Эммануэл Фримпонг вышел на поле в матче 5-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:1) в майке с надписью "Денч". Вот только это не прозвище ганского футболиста, а название его собственной линии одежды.

Фримпонг - первый футболист, который занимается рекламой прямо во время игры (Dench - его собственная линия одежды). pic.twitter.com/IuJESpNbN6 – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 28 августа 2016 г.

Этот факт привлек внимание сразу нескольких английских изданий. Об "изобретении" воспитанника лондонского "Арсенала" написали The Sun и Mirror. В обеих заметках отмечается, что Фримпонг вышел на замену в игре с "Уралом" на 69-й минуте, но в концовке встречи был заменен обратно. The Sun даже обыграл это в заголовке: "Back on the Dench (игра слов: Dench – бренд одежды футболиста, bench – скамейка. – Прим. "СЭ").

Напомним, что после матча главный тренер туляков Сергей Павлов подчеркнул, что обратная замена Фримпонга никак не связана с претензиями к нему.