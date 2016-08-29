00:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Фримпонг удивил англичан, выйдя с названием своей марки одежды на форме

Очередная выходка Эммануэла ФРИМПОНГА привлекла внимание в Англии.
Очередная выходка Эммануэла ФРИМПОНГА привлекла внимание в Англии.
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Полузащитник тульского "Арсенала" Эммануэл Фримпонг вышел на поле в матче 5-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:1) в майке с надписью "Денч". Вот только это не прозвище ганского футболиста, а название его собственной линии одежды.

Этот факт привлек внимание сразу нескольких английских изданий. Об "изобретении" воспитанника лондонского "Арсенала" написали The Sun и Mirror. В обеих заметках отмечается, что Фримпонг вышел на замену в игре с "Уралом" на 69-й минуте, но в концовке встречи был заменен обратно. The Sun даже обыграл это в заголовке: "Back on the Dench (игра слов: Dench – бренд одежды футболиста, bench – скамейка. – Прим. "СЭ").

Напомним, что после матча главный тренер туляков Сергей Павлов подчеркнул, что обратная замена Фримпонга никак не связана с претензиями к нему.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ФанаТыЧ

На самом деле же писать можно и фамилию, и имя ,и кличку. Назвал он свою линию одежды своим "погонялом" и не прикопаешься) Хитрый ганец))

01:25

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

дисквала и 3 очка в минус.

01:03

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Материалы других СМИ