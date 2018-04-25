"Фратрия": "Заводящий трибуны "Б" Паша "Паук" объявлен персоной нон-грата"

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" на официальном сайте объявило заводящего трибуны "Б Пашу "Паука" персоной нон-грата. Сообщается, что он уличен в "крысятничестве" и поголовном вранье.



- Человек, который не несет ответственности за свои слова, поступки и пренебрегает общепринятыми понятиями о совести и морали, не может находиться на трибуне и, тем более, ее олицетворять, - говорится в заявлении "Фратрии". - В связи с открывшимися и неоспоримыми обстоятельствами, считаем нужным пояснить, что Паша "Паук" совершил поступки недопустимые в нормальном обществе, а именно: был уличен в "крысятничестве" и поголовном вранье.

В связи с данными фактами этот человек более не имеет никакого отношения к объединению "Фратрия" и объявлен в "Движе" персоной нон-грата на любом стадионе, где играет "Спартак".