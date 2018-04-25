"Фратрия": "Заводящий трибуны "Б" Паша "Паук" объявлен персоной нон-грата"

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" на официальном сайте объявило заводящего трибуны "Б Пашу "Паука" персоной нон-грата. Сообщается, что он уличен в "крысятничестве" и поголовном вранье.
- Человек, который не несет ответственности за свои слова, поступки и пренебрегает общепринятыми понятиями о совести и морали, не может находиться на трибуне и, тем более, ее олицетворять, - говорится в заявлении "Фратрии". - В связи с открывшимися и неоспоримыми обстоятельствами, считаем нужным пояснить, что Паша "Паук" совершил поступки недопустимые в нормальном обществе, а именно: был уличен в "крысятничестве" и поголовном вранье.
В связи с данными фактами этот человек более не имеет никакого отношения к объединению "Фратрия" и объявлен в "Движе" персоной нон-грата на любом стадионе, где играет "Спартак".
Дополнительная информация
http://fratria.ru/news/2018/04/25/zayavlenie_soveta_fratrii/
Патриот_81
Динамо чемпион
19:30
vaysman
«Фратрия»: Паша «Паук» уличён в «крысятничестве» и объявлен персоной нон грата(цитата)- то в спартаке , походу, полная ж.... не только в клубе но и на трибунах? или вы так легко сдаетесь???
19:23
Патриот_81
Свинья скрысила,тва*ь!
19:11
Jean4
Разлад по всем фронтам. И у этих вижу началось.
18:52
shpasic
например, Паук.
18:37
баламошка
Спайдермен уже не тот)
18:28
Тот самый Зануда
Свинокрыс!
18:27