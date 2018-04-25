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"Фратрия": "Заводящий трибуны "Б" Паша "Паук" объявлен персоной нон-грата"

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Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" на официальном сайте объявило заводящего трибуны "Б Пашу "Паука" персоной нон-грата. Сообщается, что он уличен в "крысятничестве" и поголовном вранье.

- Человек, который не несет ответственности за свои слова, поступки и пренебрегает общепринятыми понятиями о совести и морали, не может находиться на трибуне и, тем более, ее олицетворять, - говорится в заявлении "Фратрии". - В связи с открывшимися и неоспоримыми обстоятельствами, считаем нужным пояснить, что Паша "Паук" совершил поступки недопустимые в нормальном обществе, а именно: был уличен в "крысятничестве" и поголовном вранье.

В связи с данными фактами этот человек более не имеет никакого отношения к объединению "Фратрия" и объявлен в "Движе" персоной нон-грата на любом стадионе, где играет "Спартак".

 

Дополнительная информация

http://fratria.ru/news/2018/04/25/zayavlenie_soveta_fratrii/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Патриот_81

Динамо чемпион

19:30

vaysman

«Фратрия»: Паша «Паук» уличён в «крысятничестве» и объявлен персоной нон грата(цитата)- то в спартаке , походу, полная ж.... не только в клубе но и на трибунах? или вы так легко сдаетесь???

19:23

Патриот_81

Свинья скрысила,тва*ь!

19:11

Jean4

Разлад по всем фронтам. И у этих вижу началось.

18:52

shpasic

например, Паук.

18:37

баламошка

Спайдермен уже не тот)

18:28

Тот самый Зануда

Свинокрыс!

18:27

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