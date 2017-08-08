"Фратрия": в Питере - пять, в "Спартаке" - 22

Объединение фанатов "Спартака" "Фратрия" на своей странице в Твиттере опубликовало запись, в которой они обращаются к поклонникам "Зенита" и напоминают о 22-х титулах красно-белых. Москвичи являются 12-кратными чемпионами СССР, а также 10-кратными чемпионами России.

"В Питере - пять. В "Спартаке" - 22", - говорится в сообщении.