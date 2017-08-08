15:46 | Футбол — РФПЛ

"Фратрия": в Питере - пять, в "Спартаке" - 22

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Объединение фанатов "Спартака" "Фратрия" на своей странице в Твиттере опубликовало запись, в которой они обращаются к поклонникам "Зенита" и напоминают о 22-х титулах красно-белых. Москвичи являются 12-кратными чемпионами СССР, а также 10-кратными чемпионами России.

"В Питере - пять. В "Спартаке" - 22", - говорится в сообщении.

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КОММЕНТАРИИ (35)
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sidors

ПЯТЬ спартаковцев на табло стоят ПЯТЫМИ точками-это символично!

16:30

Бней Иегуда

SIZ170 Бней Иегуда============ когда то и Уругвай был чемпионом мира))))) 16:14 ------------------------- Он и сейчас неплох.)) А на фоне России так вообще космос!))

16:30

SIZ170

.....завтра будет разгромлен *великий* Арсенал и жизнь наладится))))

16:29

sidors

"ПЯТЬ" звёздочек можете уже сейчас нарисовать и надпись написать "В ПИТЕРЕ ....."

16:28

Гетеродин

Больше сказать нечего. Только греметь своими медалями осталось. Жалкие.

16:26

old grumbler

SpaMan old grumbler особенно большой шаг к пятой звёздочке в Питере сделали.... широко шагаете штаны не порвите.... 16:22 --- Не боись, не порвем))........................ конечно не порвете они уже вдрызг порваны в Питере....

16:25

SpaMan

old grumbler особенно большой шаг к пятой звёздочке в Питере сделали.... широко шагаете штаны не порвите.... 16:22 --- Не боись, не порвем))

16:23

old grumbler

SpaMan sidors Спамен - 4 звездочки это конечно хорошо, но лучше -"ПЯТЬ" 16:18 --- Мы ближе к "ПЯТОЙ", чем Зенит ко второй)................................. особенно большой шаг к пятой звёздочке в Питере сделали.... широко шагаете штаны не порвите....

16:22

sidors

Спамен -"воднопроцедурный" вы наш человек, не переживайте, уже ПЯТЫЙ час, скоро ПЯТЬ и домой. А завтра ПЯТЫЙ тур для вас и тульский арсенал отдастся спартаку как и обещал по весне и всё постепенно наладится, всё будет на ПЯТЕРОЧКУ.

16:22

crazysun78

как спартач скажу шутка убогенькая... (

16:21

old grumbler

SpaMan old grumbler Сравнивать забитые голы и титулы это как в анекдоте про солдат рыть будете от сюда и до обеда..... 16:07 --- Страшно подумать что было бы если бы это у бомжей было 22 титула. ЧСВ было бы планетарного масштаба)).................................... Зенит не носится как Спартак со своими бывшими заслугами, а выходит и играет и только Спартак ничего не может на поле и только без конца болтает о своих прошлых заслугах...

16:21

SpaMan

sidors Спамен - 4 звездочки это конечно хорошо, но лучше -"ПЯТЬ" 16:18 --- Мы ближе к "ПЯТОЙ", чем Зенит ко второй)

16:21

sidors

Спамен - 4 звездочки это конечно хорошо, но лучше -"ПЯТЬ"

16:18

old grumbler

Как же приятно громить в очередной раз забивая пять мячей 22 кратным красно белым чемпионам...

16:18

sidors

Чемпион Страны - это один титул. Второй -обладатель Кубка Страны, третий - Суперкубка и ? ВСё господа красно-белые? , ах да КаппаДельСоль - это - 4... а что же "ПЯТЬ" ...наверное в "Питере - Пять"

16:17

SpaMan

sidors Спартак во ВТОРОЙ СОТНЕ Еврорейтинга, Зенит в ДВАДЦАТКЕ сильнейших!. 16:12 --- рейтинги дело приходящее и проходящее. А звезды на ромбике это навсегда))

16:15

SIZ170

Бней Иегуда============ когда то и Уругвай был чемпионом мира)))))

16:14

sidors

Спартак в Европе 103? А Зенит в 20-ке сильнейших!!!

16:14

SpaMan

old grumbler Сравнивать забитые голы и титулы это как в анекдоте про солдат рыть будете от сюда и до обеда..... 16:07 --- Страшно подумать что было бы если бы это у бомжей было 22 титула. ЧСВ было бы планетарного масштаба))

16:14

sidors

Спартак во ВТОРОЙ СОТНЕ Еврорейтинга, Зенит в ДВАДЦАТКЕ сильнейших!.

16:12

Бней Иегуда

old grumbler Сравнивать забитые голы и титулы это как в анекдоте про солдат рыть будете от сюда и до обеда..... 16:07 ------------------------------ А сколько раз Зенит был чемпионом?))

16:12

SpaMan

Ахаха))) Хорошо что не унывают. Игрокам сейчас поддержка нужна как никогда

16:12

Бней Иегуда

Ахаха.)) Красиво!))

16:10

old grumbler

Сравнивать забитые голы и титулы это как в анекдоте про солдат рыть будете от сюда и до обеда.....

16:07

Millwall82

В Питере 4 раза по 5)))) Спартак в Петербурге очень удобный соперник. Да и в Москве разгромы 0-3, 1-4)

16:06

Thomas_Boy_

А в "Ахмате" - один. Зато Рамзан. Съели?

16:04

old grumbler

Как говорил шнур про такие команды как Спартак - великое прошлое, великое будущее, а вот великое настоящее где-то проеб.....

16:03

SIZ170

...... что сказать? ЗАЧЁТ.....приезжайте ещё))))

16:03

SS-1525-Sergey

Глядя на картинку, подумал уж грешным делом в силу испорченности своей, что все двадцать два в центре поля раком стоятЬ. А тут вон оно что, колхоз "20 лет без побед" с одной купленной не в счёт, всё о былом талдычит!

16:02

raver87

Славное прошлое, слабое настоящее. Успехов в лиге!

16:01