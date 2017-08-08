"Фратрия": в Питере - пять, в "Спартаке" - 22

Объединение фанатов "Спартака" "Фратрия" на своей странице в Твиттере опубликовало запись, в которой они обращаются к поклонникам "Зенита" и напоминают о 22-х титулах красно-белых. Москвичи являются 12-кратными чемпионами СССР, а также 10-кратными чемпионами России.
"В Питере - пять. В "Спартаке" - 22", - говорится в сообщении.
В Питере - пять ✋🏻– Фратрия (@fratria) 8 августа 2017 г.
В Спартаке - 22 🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇
Свободны 👊🏻 pic.twitter.com/IU1zYAYidz
sidors
ПЯТЬ спартаковцев на табло стоят ПЯТЫМИ точками-это символично!
16:30
Бней Иегуда
SIZ170 Бней Иегуда============ когда то и Уругвай был чемпионом мира))))) 16:14 ------------------------- Он и сейчас неплох.)) А на фоне России так вообще космос!))
16:30
SIZ170
.....завтра будет разгромлен *великий* Арсенал и жизнь наладится))))
16:29
sidors
"ПЯТЬ" звёздочек можете уже сейчас нарисовать и надпись написать "В ПИТЕРЕ ....."
16:28
Гетеродин
Больше сказать нечего. Только греметь своими медалями осталось. Жалкие.
16:26
old grumbler
SpaMan old grumbler особенно большой шаг к пятой звёздочке в Питере сделали.... широко шагаете штаны не порвите.... 16:22 --- Не боись, не порвем))........................ конечно не порвете они уже вдрызг порваны в Питере....
16:25
SpaMan
old grumbler особенно большой шаг к пятой звёздочке в Питере сделали.... широко шагаете штаны не порвите.... 16:22 --- Не боись, не порвем))
16:23
old grumbler
SpaMan sidors Спамен - 4 звездочки это конечно хорошо, но лучше -"ПЯТЬ" 16:18 --- Мы ближе к "ПЯТОЙ", чем Зенит ко второй)................................. особенно большой шаг к пятой звёздочке в Питере сделали.... широко шагаете штаны не порвите....
16:22
sidors
Спамен -"воднопроцедурный" вы наш человек, не переживайте, уже ПЯТЫЙ час, скоро ПЯТЬ и домой. А завтра ПЯТЫЙ тур для вас и тульский арсенал отдастся спартаку как и обещал по весне и всё постепенно наладится, всё будет на ПЯТЕРОЧКУ.
16:22
crazysun78
как спартач скажу шутка убогенькая... (
16:21
old grumbler
SpaMan old grumbler Сравнивать забитые голы и титулы это как в анекдоте про солдат рыть будете от сюда и до обеда..... 16:07 --- Страшно подумать что было бы если бы это у бомжей было 22 титула. ЧСВ было бы планетарного масштаба)).................................... Зенит не носится как Спартак со своими бывшими заслугами, а выходит и играет и только Спартак ничего не может на поле и только без конца болтает о своих прошлых заслугах...
16:21
SpaMan
sidors Спамен - 4 звездочки это конечно хорошо, но лучше -"ПЯТЬ" 16:18 --- Мы ближе к "ПЯТОЙ", чем Зенит ко второй)
16:21
sidors
Спамен - 4 звездочки это конечно хорошо, но лучше -"ПЯТЬ"
16:18
old grumbler
Как же приятно громить в очередной раз забивая пять мячей 22 кратным красно белым чемпионам...
16:18
sidors
Чемпион Страны - это один титул. Второй -обладатель Кубка Страны, третий - Суперкубка и ? ВСё господа красно-белые? , ах да КаппаДельСоль - это - 4... а что же "ПЯТЬ" ...наверное в "Питере - Пять"
16:17
SpaMan
sidors Спартак во ВТОРОЙ СОТНЕ Еврорейтинга, Зенит в ДВАДЦАТКЕ сильнейших!. 16:12 --- рейтинги дело приходящее и проходящее. А звезды на ромбике это навсегда))
16:15
SIZ170
Бней Иегуда============ когда то и Уругвай был чемпионом мира)))))
16:14
sidors
Спартак в Европе 103? А Зенит в 20-ке сильнейших!!!
16:14
SpaMan
old grumbler Сравнивать забитые голы и титулы это как в анекдоте про солдат рыть будете от сюда и до обеда..... 16:07 --- Страшно подумать что было бы если бы это у бомжей было 22 титула. ЧСВ было бы планетарного масштаба))
16:14
sidors
Спартак во ВТОРОЙ СОТНЕ Еврорейтинга, Зенит в ДВАДЦАТКЕ сильнейших!.
16:12
Бней Иегуда
old grumbler Сравнивать забитые голы и титулы это как в анекдоте про солдат рыть будете от сюда и до обеда..... 16:07 ------------------------------ А сколько раз Зенит был чемпионом?))
16:12
SpaMan
Ахаха))) Хорошо что не унывают. Игрокам сейчас поддержка нужна как никогда
16:12
Бней Иегуда
Ахаха.)) Красиво!))
16:10
old grumbler
Сравнивать забитые голы и титулы это как в анекдоте про солдат рыть будете от сюда и до обеда.....
16:07
Millwall82
В Питере 4 раза по 5)))) Спартак в Петербурге очень удобный соперник. Да и в Москве разгромы 0-3, 1-4)
16:06
Thomas_Boy_
А в "Ахмате" - один. Зато Рамзан. Съели?
16:04
old grumbler
Как говорил шнур про такие команды как Спартак - великое прошлое, великое будущее, а вот великое настоящее где-то проеб.....
16:03
SIZ170
...... что сказать? ЗАЧЁТ.....приезжайте ещё))))
16:03
SS-1525-Sergey
Глядя на картинку, подумал уж грешным делом в силу испорченности своей, что все двадцать два в центре поля раком стоятЬ. А тут вон оно что, колхоз "20 лет без побед" с одной купленной не в счёт, всё о былом талдычит!
16:02
raver87
Славное прошлое, слабое настоящее. Успехов в лиге!
16:01