"Фратрия": РФПЛ отказала "Спартаку" в переносе матчей

"Спартак" направил в РФПЛ письмо с предложением назначить матчи против "Тосно" и "Урала" на 17 сентября и 1 октября соответственно, информирует фанатское объединение "Фратрия". Сделано это было в связи с участием команды в Лиге чемпионов: 13 сентября (начало – в 21.45 по Москве) красно-белые играют в гостях с "Марибором", а 26 сентября – дома с "Ливерпулем". Как отмечается, команде необходимо как можно больше времени на восстановление и подготовку.

"Однако руководство премьер-лиги это предложение проигнорировало, и официально назначило матч с "Тосно" на 16 сентября, а игру с "Уралом" – на 30 сентября, – пишет "Фратрия". – При этом матч с "Тосно" начнется даже не вечером, а днем – в 14.00.

Отказ перенести игру на 17 сентября якобы связан с тем, что 17 сентября в Санкт-Петербурге состоится матч "Зенита" против "Уфы". Он будет сыгран на другом стадионе, но организаторы категорически против проведения в городе двух матчей в один день.

Интересно, что отказавшись от предложения спартаковцев, премьер-лига откровенно нарушила собственный регламент. В статье 64 регламента чемпионата России говорится: "... клубы, выступающие в Лиге чемпионов (...) имеют право на перенос соответствующих ближайших матчей чемпионата исключительно в пределах указанных в календаре чемпионата дат проведения соответствующего тура, а также дня накануне и дня после тура, при этом приоритет в определении даты проведения Матча между участниками клубных соревнований УЕФА, имеют Клубы, выступающие в Лиге чемпионов УЕФА.

Другими словами, при назначении дат проведения игр и ”Тосно", и "Зенит" должны подстраиваться под участника Лиги чемпионов, а вовсе не наоборот. Но судя по всему, нормативные документы РФПЛ обязательны для исполнения не всегда и не для всех..."