13:10 | Футбол — РПЛ

"Фратрия" празднует свое 13-летие. "Спартак" поздравил болельщиков

Обсудить
3

"Спартак" в своем официальном Твиттере поздравил с 13-летием организацию болельщиков красно-белых "Фратрию".

– Поздравляем с днем рождения организацию болельщиков "Фратрии", – написал "Спартак". – Сегодня ребята отмечают свое 13-летие, желаем и дальше радовать всех своими перформансами и поддержкой на трибунах!

Ранее "Фратрия" выступила с заявлением, в котором потребовала отстранить хавбека красно-белых Дениса Глушакова от участия в матчах команды.

 

Обсудить
3
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...