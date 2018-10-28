"Фратрия" празднует свое 13-летие. "Спартак" поздравил болельщиков

"Спартак" в своем официальном Твиттере поздравил с 13-летием организацию болельщиков красно-белых "Фратрию".

– Поздравляем с днем рождения организацию болельщиков "Фратрии", – написал "Спартак". – Сегодня ребята отмечают свое 13-летие, желаем и дальше радовать всех своими перформансами и поддержкой на трибунах!

Ранее "Фратрия" выступила с заявлением, в котором потребовала отстранить хавбека красно-белых Дениса Глушакова от участия в матчах команды.