"Фратрия" празднует свое 13-летие. "Спартак" поздравил болельщиков

"Спартак" в своем официальном Твиттере поздравил с 13-летием организацию болельщиков красно-белых "Фратрию".
– Поздравляем с днем рождения организацию болельщиков "Фратрии", – написал "Спартак". – Сегодня ребята отмечают свое 13-летие, желаем и дальше радовать всех своими перформансами и поддержкой на трибунах!
Ранее "Фратрия" выступила с заявлением, в котором потребовала отстранить хавбека красно-белых Дениса Глушакова от участия в матчах команды.
Поздравляем с днем рождения организацию болельщиков #Спартак’а @fratria! 🔴⚪️💪🏻– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 28 октября 2018 г.
Сегодня ребята отмечают свое 13-летие, желаем и дальше радовать всех своими перформансами и поддержкой на трибунах! pic.twitter.com/w1TGvSB1Sh
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