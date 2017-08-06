"Фратрия" ответила "Зениту" за "Спартак"

Объединение фанатов "Спартака" "Фратрия" отметило, что на гостевой матч 4-го тура чемпионата России против "Зенита" болельщики хозяев поля не заполнили трибуны стадиона "Санкт-Петербург". Накануне сине-бело-голубые на своей странице в Твиттере пошутили, что команда проведет матч с командой из Австрии. Так санкт-петербургский клуб отреагировал на встречу "Спартака" болельщиками, которые с красно-белыми флагами сопровождали свою команду на пути от аэропорта до отеля в Санкт-Петербурге. Напомним, что флаг Австрии состоит из трех полос – красной сверху, белой посередине и красной снизу.
Кроме того, представители "Зенита" подчеркнули, что сектор болельщиков "Спартака" на стадионе "Санкт-Петербург" не будет заполнен: "Не смогли набрать болельщиков?", – гласила запись на странице в социальной сети питерцев, которую сопроводили грустным смайликом.
– Не смогли набрать болельщиков? – прокомментировали представители "Фратрии" все с тем же грустным смайликом пустые кресла на арене во время матча. – Какой-то якобы самый популярный клуб страны вчера что-то писал про непроданные билеты в Москве. Сами свое все реализовали?
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
Какой-то якобы самый популярный клуб страны вчера что-то писал про непроданные билеты в Москве. Сами свое всё реализовали?– Фратрия (@fratria) 6 августа 2017 г.
Зенит - #Спартак pic.twitter.com/RGpNKirKz2
.@zenit_spb Не смогли набрать болельщиков? :( 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/dyv56hb88W– Фратрия (@fratria) 6 августа 2017 г.
Pleafant
И тем и этим футбол по барабану.Главное-унизить и оскорбить.
23:19 6 августа
green-euro
выставили себя идиотами
22:04 6 августа
Helicopter
Название смешное Фратрия(тетя Фая).
22:03 6 августа
old grumbler
Питер с победой!!!!!!!!!!! Рано Спартак решил что в Питере сможет достойно сыграть....
21:57 6 августа
EnsiferumSP
Обмен любезностями=)))
21:47 6 августа
marksan
Увы! И здесь судья в помощь! Луишь очередной придуривается в штрафной!
21:35 6 августа
marksan
Оборжаться можно! Какая боль! А может быть слова в песне 5:0 про Ямайку и коснётся Спартака?
21:33 6 августа
strazh2007
какие они "дешевки" масковские!
21:22 6 августа