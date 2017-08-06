21:16 6 августа | Футбол — РФПЛ

"Фратрия" ответила "Зениту" за "Спартак"

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Объединение фанатов "Спартака" "Фратрия" отметило, что на гостевой матч 4-го тура чемпионата России против "Зенита" болельщики хозяев поля не заполнили трибуны стадиона "Санкт-Петербург". Накануне сине-бело-голубые на своей странице в Твиттере пошутили, что команда проведет матч с командой из Австрии. Так санкт-петербургский клуб отреагировал на встречу "Спартака" болельщиками, которые с красно-белыми флагами сопровождали свою команду на пути от аэропорта до отеля в Санкт-Петербурге. Напомним, что флаг Австрии состоит из трех полос – красной сверху, белой посередине и красной снизу.

Кроме того, представители "Зенита" подчеркнули, что сектор болельщиков "Спартака" на стадионе "Санкт-Петербург" не будет заполнен: "Не смогли набрать болельщиков?", – гласила запись на странице в социальной сети питерцев, которую сопроводили грустным смайликом.

– Не смогли набрать болельщиков? – прокомментировали представители "Фратрии" все с тем же грустным смайликом пустые кресла на арене во время матча. – Какой-то якобы самый популярный клуб страны вчера что-то писал про непроданные билеты в Москве. Сами свое все реализовали?

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Pleafant

И тем и этим футбол по барабану.Главное-унизить и оскорбить.

23:19 6 августа

green-euro

выставили себя идиотами

22:04 6 августа

Helicopter

Название смешное Фратрия(тетя Фая).

22:03 6 августа

old grumbler

Питер с победой!!!!!!!!!!! Рано Спартак решил что в Питере сможет достойно сыграть....

21:57 6 августа

EnsiferumSP

Обмен любезностями=)))

21:47 6 августа

marksan

Увы! И здесь судья в помощь! Луишь очередной придуривается в штрафной!

21:35 6 августа

marksan

Оборжаться можно! Какая боль! А может быть слова в песне 5:0 про Ямайку и коснётся Спартака?

21:33 6 августа

strazh2007

какие они "дешевки" масковские!

21:22 6 августа