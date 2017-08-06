"Фратрия" ответила "Зениту" за "Спартак"

Объединение фанатов "Спартака" "Фратрия" отметило, что на гостевой матч 4-го тура чемпионата России против "Зенита" болельщики хозяев поля не заполнили трибуны стадиона "Санкт-Петербург". Накануне сине-бело-голубые на своей странице в Твиттере пошутили, что команда проведет матч с командой из Австрии. Так санкт-петербургский клуб отреагировал на встречу "Спартака" болельщиками, которые с красно-белыми флагами сопровождали свою команду на пути от аэропорта до отеля в Санкт-Петербурге. Напомним, что флаг Австрии состоит из трех полос – красной сверху, белой посередине и красной снизу.

Кроме того, представители "Зенита" подчеркнули, что сектор болельщиков "Спартака" на стадионе "Санкт-Петербург" не будет заполнен: "Не смогли набрать болельщиков?", – гласила запись на странице в социальной сети питерцев, которую сопроводили грустным смайликом.

– Не смогли набрать болельщиков? – прокомментировали представители "Фратрии" все с тем же грустным смайликом пустые кресла на арене во время матча. – Какой-то якобы самый популярный клуб страны вчера что-то писал про непроданные билеты в Москве. Сами свое все реализовали?

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"