"Фратрия" назвала интервью Ещенко провокацией

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" отреагировало на интервью защитника красно-белых Андрея Ещенко пресс-службе клуба. В интервью футболист высказал свое отношение к отставке Массимо Карреры и к критике со стороны болельщиков в адрес руководства клуба и игроков.

– Очередная провокация со стороны клуба в день дерби, – говорится в заявлении в официальном Твиттере "Фратрии". – Вместо того, чтобы искать компромиссы, решили усугубить ситуацию. Приняли к сведению.

Андрей Ещенко: "За что благодарить болельщиков? За оскорбления?"//

Андрей Ещенко: "За что отправили в дубль? За лайк" //

Андрей Ещенко: "Это что же получается, игроки "Спартака" не хотели выиграть Кубок?!"