"Фратрия": "Глушаков стал капитаном, подговорив игроков "Спартака-2"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков подговаривал голосовать за себя на выборах капитана красно-белых на сезон-2018/19. Об этом говорится в заявлении объединения болельщиков "Фратрии".

Отмечается, что за Глушакова было отдано 14 голосов, из которых только 2 принадлежали футболистам основной команды. Остальные голоса он получил от игроков "Спартака-2".

Напомним, что многие болельщики негативно относятся к Глушакову после его конфликта с бывшим главным тренером Массимо Каррерой. Итальянец перевел Глушакова и Ещенко в молодежный состав, а после его увольнения футболисты вернулись в основу.

- К сожалению, Глушаков стал добиваться места в основе не спортивными принципами, а интригами внутри команды, в чем ему помогал Роман Пилипчук, желавший занять место Карреры.

Ключевым событием стали выборы капитана команды на сезон-2018/19. За Глушакова было отдано 14 голосов, из которых только 2 принадлежали игрокам главной команды. Остальные голоса Глушаков получил от игроков "Спартака-2", которых он подговаривал голосовать за себя. За Георгия Джикию, к примеру, было отдано 7 голосов игроков первой команды. Факт сам по себе красноречивый. При этом по игровым и человеческим данным на роль капитана объективно претендовал и Квинси Промес.

Футболиста регулярно оскорбляют во время матчей. После игр Глушакова встречают дружелюбнее и без оскорблений. На прошлой неделе "Фратрия" также выступала с заявлением, в котором подтвердила информацию "СЭ" о встрече с владельцем клуба Леонидом Федуном и подчеркнула, что для этого объединения фанатов "Спартака" Глушаков неприемлем в качестве игрока и капитана красно-белых.

"Фратрия" сделала новое заявление о Глушакове