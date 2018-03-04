"Фратрия": Геркус запретил перформанс болельщиков "Спартака"

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" в Твиттере сообщило о том, что президент "Локомотива" Илья Геркус запретил фанатам организовать перфоманс на очном матче команд в рамках 21-го тура чемпионата России. Как отметили поклонники красно-белых, акция была согласована с руководством РФПЛ.
"Согласованный с РФПЛ перфоманс на матч с "Локомотивом" запретили. Такое решение лично принял президент "Локо" Геркус", – говорится в сообщении "Фратрии", которая сопровождена хэштегом #ФутболДляФанатов.
Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
⚡⚡⚡ Согласованный с @rfpl перфоманс на матч с Локомотивом запретили. Такое решение лично принял президент Локо Геркус.#ФутболДляФанатов pic.twitter.com/DJjyFLLpfS– Фратрия (@fratria) 4 марта 2018 г.
WonderBeat
Duckhunter68 Спартак запретил перфоманс Локо в Тушино. Это ответка.
13:35
Красно синий
Ну и правильно. На своём стадионе сделают.Это нормально.
12:57
За Россию без допинга!
алкашне запретили тряпки свои размалеванные вывесить, вот беда-то
12:54
shpasic
ну, всякое бывает. утереться и жить дальше.
12:40
Duckhunter68
Не знаю, каков мотив этого запрета, но это - недальновидный и глупый, ИМХО, поступок гр-на Геркуса...
12:34
Igrok Igorek
Правильно, пусть в Еуропе изгаляются )))
12:30
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Хренкус, что ты наделал?! Свинонян сейчас разрыдается. Факт Пожалей старпера ,а то мало ли что.
12:27
sidnet78
расизм-чистой воды
12:23
redgy
геркус сделал максимум для мотивации соперника..
12:20
karlikf1
Ну и правильно. Идите и у себя на Хрюк-арене устраивайте свои свиные маскарады. Себе на утеху.
12:08
Доктор Мясо
Ай-ай, испугался!
12:04
dr.metall13
Сомово извини ошибся, сообщение для Mamoru)))
12:01
spartak-valuiky
Да это же клоун. Пол сезона хотел Сёмина сплавить, а когда пошло, оделся как пижон и возомнил себя. Ходит хорохорится. Типа его заслуга в успехах команды.
12:00
dr.metall13
сомово Очнись, локо в матче со Спартаком даже на своем стадионе-гостевая команда)))
11:59
сомово
Все для любителей футбола,надо было ещё и зрителей не пускать на матч
11:56
X-man_64
Красота для глаз,интересно для всех.
11:56
Mamoru
А с какой радости он должен был разрешить перформанс гостевой команды?
11:53
Sandberg
Правильно, нечего)
11:46
merniloskut
На любую гадость готов поклонник зенита что на службе у ЖД состоит!((
11:43
баламошка
Люди готовились, старались, в коей-то веке хорошим делом занялись), а этот...
11:42
Kot, kotoryi
А кто такой Херрр Кус?
11:40