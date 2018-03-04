11:27 | Футбол — РФПЛ

"Фратрия": Геркус запретил перформанс болельщиков "Спартака"

21

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" в Твиттере сообщило о том, что президент "Локомотива" Илья Геркус запретил фанатам организовать перфоманс на очном матче команд в рамках 21-го тура чемпионата России. Как отметили поклонники красно-белых, акция была согласована с руководством РФПЛ.

"Согласованный с РФПЛ перфоманс на матч с "Локомотивом" запретили. Такое решение лично принял президент "Локо" Геркус", – говорится в сообщении "Фратрии", которая сопровождена хэштегом #ФутболДляФанатов.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

результаты опроса
23973 чел.
Как завершится матч 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак"?
Победой "Локомотива"
31.4%
Победой "Спартака"
47.5%
Вничью
21.0%
21
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (21)
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WonderBeat

Duckhunter68 Спартак запретил перфоманс Локо в Тушино. Это ответка.

13:35

Красно синий

Ну и правильно. На своём стадионе сделают.Это нормально.

12:57

За Россию без допинга!

алкашне запретили тряпки свои размалеванные вывесить, вот беда-то

12:54

shpasic

ну, всякое бывает. утереться и жить дальше.

12:40

Duckhunter68

Не знаю, каков мотив этого запрета, но это - недальновидный и глупый, ИМХО, поступок гр-на Геркуса...

12:34

Igrok Igorek

Правильно, пусть в Еуропе изгаляются )))

12:30

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Хренкус, что ты наделал?! Свинонян сейчас разрыдается. Факт Пожалей старпера ,а то мало ли что.

12:27

sidnet78

расизм-чистой воды

12:23

redgy

геркус сделал максимум для мотивации соперника..

12:20

karlikf1

Ну и правильно. Идите и у себя на Хрюк-арене устраивайте свои свиные маскарады. Себе на утеху.

12:08

Доктор Мясо

Ай-ай, испугался!

12:04

dr.metall13

Сомово извини ошибся, сообщение для Mamoru)))

12:01

spartak-valuiky

Да это же клоун. Пол сезона хотел Сёмина сплавить, а когда пошло, оделся как пижон и возомнил себя. Ходит хорохорится. Типа его заслуга в успехах команды.

12:00

dr.metall13

сомово Очнись, локо в матче со Спартаком даже на своем стадионе-гостевая команда)))

11:59

сомово

Все для любителей футбола,надо было ещё и зрителей не пускать на матч

11:56

X-man_64

Красота для глаз,интересно для всех.

11:56

Mamoru

А с какой радости он должен был разрешить перформанс гостевой команды?

11:53

Sandberg

Правильно, нечего)

11:46

merniloskut

На любую гадость готов поклонник зенита что на службе у ЖД состоит!((

11:43

баламошка

Люди готовились, старались, в коей-то веке хорошим делом занялись), а этот...

11:42

Kot, kotoryi

А кто такой Херрр Кус?

11:40

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