"Фратрия": Геркус запретил перформанс болельщиков "Спартака"

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" в Твиттере сообщило о том, что президент "Локомотива" Илья Геркус запретил фанатам организовать перфоманс на очном матче команд в рамках 21-го тура чемпионата России. Как отметили поклонники красно-белых, акция была согласована с руководством РФПЛ.

"Согласованный с РФПЛ перфоманс на матч с "Локомотивом" запретили. Такое решение лично принял президент "Локо" Геркус", – говорится в сообщении "Фратрии", которая сопровождена хэштегом #ФутболДляФанатов.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.