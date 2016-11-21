17:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Франсиску Вандерсон: "Травмы – главная причина менее высокой результативности "Краснодара" в этом сезоне"

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Нападающий "Краснодара" Франсишку Вандерсон в интервью пресс-службе клуба подчеркнул, что большое количество травм в этом сезоне мешает команде забивать больше голов. По словам Вандерсона, команде нужно на полную катушку выкладываться на тренировках.

– В нынешнем сезоне команда не показывает привычной высокой результативности. Причины этого тоже в травмах, или же есть что-то еще?

– Травмы – это, безусловно, главный момент, из-за них нарушились игровые связи, и это мешает нам создавать моменты у ворот соперников и забивать голы, – подчеркнул Вандерсон. – Ведь игрок, даже когда он уже полностью восстановился от повреждения, сразу не может показывать лучшей игры, нужно время, чтобы снова обрести оптимальную форму и взаимопонимание с партнерами. Что ж, будем надеяться, что перерыв на матчи сборных пойдет нам на пользу, и после него мы снова сможем показывать наш футбол, радуя болельщиков результативной игрой. Нам нужно стиснуть зубы и на полную катушку выкладываться на тренировках, а затем выходить на поле и выигрывать.

Дополнительная информация

http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127635

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