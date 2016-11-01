Франк Веркаутерен: "Жду от "Крыльев" документ с предложением о компенсации"

Франк Веркаутерен прокомментировал корреспонденту "СЭ" свое увольнение из "Крыльев Советов". 60-летний бельгиец поблагодарил болельщиков самарской команды за поддержку и пожелал команде победить "Урал" в субботнем матче 13-го тура премьер-лиги.

- В дополнение к заявлению о том, что я больше не работаю в "Крыльях Советов", получил официальное уведомление об увольнении. Должен прийти еще один документ с предложением о компенсации. Клуб принял решение о расторжении в одностороннем порядке контракта, в котором есть положение о неустойке. Спасибо болельщикам "Крыльев Советов" за поддержку. Желаю команде победить в субботу, - заявил Веркаутерен. (Александр ПРОСВЕТОВ)