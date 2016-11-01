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Франк Веркаутерен: "Жду от "Крыльев" документ с предложением о компенсации"

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Франк ВЕРКАУТЕРЕН.Веркаутерен остался без "Крыльев"

Франк Веркаутерен прокомментировал корреспонденту "СЭ" свое увольнение из "Крыльев Советов". 60-летний бельгиец поблагодарил болельщиков самарской команды за поддержку и пожелал команде победить "Урал" в субботнем матче 13-го тура премьер-лиги.

- В дополнение к заявлению о том, что я больше не работаю в "Крыльях Советов", получил официальное уведомление об увольнении. Должен прийти еще один документ с предложением о компенсации. Клуб принял решение о расторжении в одностороннем порядке контракта, в котором есть положение о неустойке. Спасибо болельщикам "Крыльев Советов" за поддержку. Желаю команде победить в субботу, - заявил Веркаутерен. (Александр ПРОСВЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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EVIL915

Дожили! Теперь Губернатор тренеров назначает! С почином, Николай Иванович! Болелы тебе этого не простят!

17:48

karlikf1

Правильно, так и надо! Раз есть такой пункт в трудовом договоре. Поддерживаю.

17:22

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