22:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Франк Веркаутерен: "Я очень разочарован поражением от "Уфы"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен разочарован поражением от "Уфы" в матче 5-го тура чемпионата России (0:1). Также он посетовал на то, что решение арбитра повлияло на пропущенный гол.

– Я очень разочарован результатом, но тем, как мы работали в обороне – нет, - цитирует пресс-служба клуба Веркаутерена. - В нападении у нас все те же проблемы. "Уфа" - хорошо организованная команда, которая очень качественно защищается. У соперника не было шансов в атаке, как и у нас. Только решение арбитра сделало эту разницу в счете. Если бы не пенальти, то игра должна была заканчиваться со счетом 0:0. Жаловаться на отсутствие желания своих футболистов я не могу. Сегодня с этим было все в порядке. Однако его не хватило, чтобы заработать очки.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14016

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