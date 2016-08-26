Франк Веркаутерен: "Я очень разочарован поражением от "Уфы"

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен разочарован поражением от "Уфы" в матче 5-го тура чемпионата России (0:1). Также он посетовал на то, что решение арбитра повлияло на пропущенный гол.

– Я очень разочарован результатом, но тем, как мы работали в обороне – нет, - цитирует пресс-служба клуба Веркаутерена. - В нападении у нас все те же проблемы. "Уфа" - хорошо организованная команда, которая очень качественно защищается. У соперника не было шансов в атаке, как и у нас. Только решение арбитра сделало эту разницу в счете. Если бы не пенальти, то игра должна была заканчиваться со счетом 0:0. Жаловаться на отсутствие желания своих футболистов я не могу. Сегодня с этим было все в порядке. Однако его не хватило, чтобы заработать очки.