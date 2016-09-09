Франк Веркаутерен: "Возможно, новые игроки "Ростова" лучше покинувших клуб"

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен в преддверии игры 6-го тура чемпионата России против "Ростова" подчеркнул, что последние изменения в составе соперника не повлияли на подготовку к матчу. Специалист отметил, что самарцы в первую очередь отталкиваются от своей игры.

– Ушедшие игроки "Ростова"? Мы не живем прошлым, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Веркаутерен. – В современном футболе трансферы – нормальная вещь. Возможно, новые игроки "Ростова" лучше ушедших, но им нужно время для адаптации. Тем не менее, в расчет это не принималось. Мы отталкиваемся от себя вне зависимости от соперника.

Трансляция матча "Ростов" - "Крылья Советов"