Франк Веркаутерен: "В первом тайме было ясно, что "Рубин" не лучше "Крыльев"

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен после поражения от "Рубина" в матче 10-го тура премьер-лиги (0:3) отметил, что его команда достойно смотрелась в поединке с казанцами, особенно в первом тайме. По его словам, результат игры предопределили ошибки его подопечных в обороне.

– Начало игры для нас выдалось сложным, – цитирует официальный сайт "Крыльев" Веркаутерена. – Позже мы взяли контроль над игрой, но не смогли забить. Было ощущение, что все складывается нормально, но пропустили гол в свои ворота. В первом тайме было ясно, что "Рубин" не лучше нас. Второй тайм мы планировали провести так же, как первую половину встречи, но ошибки в обороне не позволили этого сделать. За пять минут мы пропустили два гола, и игра практически была закончена. У нас были шансы для взятия ворот соперника, но нашей проблемой по-прежнему остается реализация моментов. Если бы мы забили, то имели возможность приобрести уверенность в себе и вернуться в игру. Но этого не произошло, и мы не смогли соревноваться с "Рубином" в эффективности. Реальность такова – 0:3 и отсутствие очков.