Франк Веркаутерен: "У "Рубина" есть все, чтобы выбраться из непростой ситуации"

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен подчеркнул, что команда готовилась к матчу 10-го тура чемпионата России с "Рубином" в обычном режиме. По его словам, соперник обладает хорошим подбором игроков, но казанцам нужно время, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

- Психология - это то, над чем всегда нужно работать, - приводит пресс-служба самарцев слова Веркаутерена. - С "Анжи" мы показали неплохую игру, особенно в первом тайме. Нужно продолжать действовать в том же ключе - это касается как психологических, так и игровых аспектов. Нам необходимо чувствовать себя уверенными, но для этого надо закрепить успех. Мы готовились к "Рубину" в обычном режиме.

Касаемо персоналий - давно известно, что Жанни Брюно выбыл на длительный срок, поэтому говорить о конкретных сроках его восстановления пока рано. У Милана Родича, присоединившегося к команде после восстановления от повреждения - он прибыл перед матчем с "Анжи", - было достаточно времени, что набрать необходимую игровую форму. Я думаю, что он будет готов к этой игре. Небольшие проблемы со здоровьем имелись у Джерри Мбакогу. С ним ситуация пока неясна. И конечно же нужно будет посмотреть, в каком состоянии находятся игроки, прибывшие из расположения своих сборных - Сергей Корниленко и Георгий Лория. Шелдон Бато прилетит в Самару сегодня ночью.

- Перед сезоном "Рубин" провел масштабную трансферную кампанию и обозначил серьезные цели, однако пока казанцы не показывают результатов, которых от них ждут. Что вы можете сказать о ближайшем сопернике?

- Я считаю, что этой команде просто нужно время. Для построения хорошего коллектива оно просто необходимо. Ты не можешь купить команду, но можешь купить хороших игроков, а "Рубин" обладает отличным подбором футболистов с высокими индивидуальными показателями. Я думаю, что у них есть все для того, чтобы выбраться из непростой ситуации. Следовательно, в субботу нам предстоит встретиться с командой, обладающей хорошим потенциалом.