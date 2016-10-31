Франк Веркаутерен: "С каждым матчем положение "Крыльев" все сложнее"

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен после гостевого поражения в матче 12-го тура чемпионата России от "Оренбурга" (0:1) отметил, что у соперника за весь матч был всего один опасный момент, который и удалось реализовать. По словам специалиста, игроки знали о том, что автор забитого мяча, экс-нападающий самарской команды Артем Делькин, может быть очень опасен на острие атаки.

– Результат очень расстроил, – сказал Веркаутерен в эфире канала "Наш футбол". – У "Оренбурга", по большому счету, был всего один хороший момент, и соперник его реализовал. У нас тоже было несколько шансов. Команде не хватает нескольких атакующих игроков, ситуация с каждым матчем становится все сложнее. Мы сегодня делали все, что могли. Боролись и очень старались, но без забитых мячей победить невозможно.

Артем Делькин? До игры я сказал ребятам, что всегда можно ожидать особой мотивации от игроков, которые раньше выступали в твоей команде. Но ваши амбиции и мотивация должны быть выше, чтобы соперник не мог достичь своей цели. Я знаю сильные стороны Делькина, поздравляю его с первым голом в сезоне. К сожалению, мы его остановить не смогли.

Прошедшего не вернешь, сейчас мало что можно изменить. Мы должны набирать очки в каждом следующем матче, и каждое из них будет на вес золота.