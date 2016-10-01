16:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Франк Веркаутерен: "Первая победа придаст уверенности игрокам "Крыльев Советов"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен после победы над "Анжи" (2:1) отметил, что эта победа очень важна для команды. "Крылья Советов" одержали первую победу в чемпионате России в этом сезоне.

– Наши игроки сыграли хороший матч и проявили реакцию. Жалко, что во втором тайме не удалось показать такую же игру, как в первом, – сказал Веркаутерен в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы потеряли контроль над мячом, и в концовке нам пришлось тяжело. Первая победа очень важна для "Крыльев Советов", она придаст уверенности игрокам.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/matchcenter/247691/

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