Франк Веркаутерен: "Первая победа придаст уверенности игрокам "Крыльев Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен после победы над "Анжи" (2:1) отметил, что эта победа очень важна для команды. "Крылья Советов" одержали первую победу в чемпионате России в этом сезоне.

– Наши игроки сыграли хороший матч и проявили реакцию. Жалко, что во втором тайме не удалось показать такую же игру, как в первом, – сказал Веркаутерен в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы потеряли контроль над мячом, и в концовке нам пришлось тяжело. Первая победа очень важна для "Крыльев Советов", она придаст уверенности игрокам.