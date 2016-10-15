Франк Веркаутерен - о разгроме от "Рубина": "Отговорок нет, оправданий нет"

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен после поражения от "Рубина" (0:3) в матче 10-го тура премьер-лиги отметил, что у его команды были голевые моменты, но их не удалось реализовать.

- В первые 15 минут мы играли неплохо, затем упустили нити игры. Были индивидуальные ошибки, обошедшиеся нам дорого, - сказал Веркаутерен в эфире канала "Наш футбол". - Мы никак не могли забить, после пропущенных голов было сложно восстановить равновесие. Мы имели много моментов, но побеждает тот, кто забивает больше.

Отговорок нет, оправданий нет. В каких-то эпизодах нам не хватило качества. Были три индивидуальные ошибки, другие игроки не смогли подстраховать партнеров.