Франк Веркаутерен: "Место "Крыльев" в таблице не отражало нашей игры"

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен после победы над "Анжи" в матче 9-го тура чемпионата России (2:1) отметил, что его команда слабо провела второй тайм. Самарцы одержали первую победу в сезоне и по меньшей мере на сутки ушли с последнего места в турнирной таблице.

– Я могу быть доволен и тем, как играли, и результатом, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Веркаутерена. - Хотя я знаю, что второй тайм был не на том же уровне, что первый. У нас было больше проблем с контролем мяча, с контролем игры, с выходом из защиты, хотя у нас были шансы сделать счет крупней. Но в первом тайме мы не дали никаких шансов сопернику и были более эффективны. Но во втором тайме, вместо того чтобы стараться завершить как следует игру, мы нарывались на проблемы в тех моментах, когда их можно было избежать. В других ситуациях это могло бы быть очень важно. Можно поздравить команду. Игроки показали хорошую игру. Они еще раз показали, что если посмотреть на место в турнирной таблице, то соответствие не совсем правильно отражается. Думаю, сейчас хороший момент, чтобы показать уверенность в себе и продолжить играть так, как все от нас ожидают. Еще хочу поблагодарить болельщиков, они сделали все, чтобы нам помочь. Надеюсь на следующей игре болельщиков на стадионе будет больше.