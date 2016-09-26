19:03 26 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Франк Веркаутерен: "Крыльям Советов" не хватает реализации голевых моментов"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен доволен игрой своей команды в матче 8-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0). По его словам, самарцы контролировали ход встречи.  

- Думаю, можно быть довольным игрой "Крыльев", - сказал Веркаутерен в эфире телеканала "Наш футбол". - Может быть, в начале встречи мы искали свой футбол. Но потом мы контролировали ход встречи, не давали много возможностей сопернику. Мы имели большее количество шансов, но не смогли забить. Реализация - это то, чего нам не хватает.

Корниленко? Сегодня было сложно, потому что он не смог провести на поле большого количества времени. Нам необходимо делать выбор, чтобы игроки дополняли друг друга. Он нам нужен, мы будем его использовать. Впереди еще много матчей.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Крылья, Оренбург, Арсенал - это, конечно, печальное зрелище в атаке.

19:18 26 сентября

Верю в Крылья

Корниленко на искусственном поле не играет....

19:10 26 сентября

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