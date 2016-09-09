Франк Веркаутерен: "Крылья" показали на старте сезона, что играют не хуже других, но крайне мало забивают"

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен после игры 6-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:2) посетовал на тяжелый календарь команды. Специалист в очередной раз подчеркнул слабую результативность самарцев.

– Соперник был более эффективен, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Веркаутерен. – У них было больше шансов, в этом вся разница. На старте сезона "Крыльям" предстояло 7 тяжелых матчей. Только "Уфа" не является командой верхней части таблицы из тех клубов, с которыми мы встречались. Поэтому мы принимаем реальность, которая заключается в имеющихся у нас очках. Думаю, мы показали в прошедших матчах, что играем не хуже других, но мы крайне мало забиваем.

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