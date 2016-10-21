Франк Веркаутерен: "Крылья" нужно поблагодарить за игру с "Арсеналом"

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен после ничьей с "Арсеналом" (1:1) в матче 11-го тура чемпионата России подчеркнул, что его подопечные выглядели лучше в первом тайме, но всю игру им разрушило удаление Евгения Башкирова. Хавбек рукой вынес мяч из пустых ворот и был удален. "Арсенал" сравнял счет с пенальти.

– Я недоволен результатом, - цитирует официальный сайт "Крыльев Советов" Веркаутерена. - Сегодня мы потеряли два очка. В первом тайме "Крылья" играли так, как должны были. Мы имели шансы для взятия ворот. Соперник тоже. Но не такие моменты, как у нас. То, что команда делала, было быстро разрушено в конце первого тайма. Мы получили в свои ворота пенальти, остались вдесятером. Нам пришлось играть в меньшинстве более чем 45 минут. Однако во второй половине мы продолжили стоять на своем, делать то, что должны, играть опасно. Я считаю, что команду нужно поблагодарить за то, как она играла. У нас были моменты. И особых шансов сопернику мы не давали. Тем не менее, разочарование от итогового счета есть. Всегда можно играть лучше.